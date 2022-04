Este lunes, el jugador de fútbol Criatiano Ronaldo anunció el fallecimiento de uno de los mellizos cuando su pareja, Georgina Rodríguez, daba a luz.



Aunque se desconocen las razones concretas que causaron la pérdida de la famosa pareja, estudios de este tipo de embarazos dan luces sobre los riesgos.



De acuerdo con el ‘Lucile Packard Children's Hospital’, exclusivamente dedicado a la atención pediátrica y obstétrica que forma parte del sistema de salud de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, el embarazo múltiple supone mayores riesgos de complicaciones.

Así, la gestación de mellizos o gemelos puede tener inconvenientes como nacimientos prematuros. De hecho, según el centro médico más del 60% de la totalidad de los nacimientos de dos bebés o más son prematuros, es decir, antes de las 37 semanas, cuando sus cuerpos y órganos aún no están completamente maduros para funcionar correctamente fuera del útero de la madre. Esta condición también implica que tengan bajo peso al nacer.



A lo anterior se suma que las mujeres con embarazo múltiple tienen de dos a cinco veces más probabilidad de desarrollar hipertensión gestacional. “La alta presión sanguínea puede aumentar las probabilidades de abrupción placentaria (desprendimiento prematuro de la placenta)”, según lo indica el hospital de la reconocida universidad en una de sus publicaciones, enunciando que otra de las complicaciones es que la anemia es más común en este tipo de embarazos que en los de un solo bebé.



En este sentido, también hacen parte de la lista de posibles dificultades que se de un aborto espontáneo en los últimos trimestres o un fenómeno que de denomina síndrome del gemelo evanescente, en el cual se diagnostica más de un feto, pero uno desaparece (o se pierde por aborto espontáneo), esto ocurre generalmente durante el primer trimestre del embarazo.





Por otra parte, es más común que en estos embarazos se presenten cantidades anormales de líquido amniótico, especialmente en gemelos que comparten placenta, así como entrecruzamiento del cordón umbilical y, como riesgo adicional para la madre, se puede producir una hemorragia posparto por la gran superficie de la placenta y el útero sobredistendido.

El embarazo múltiple requiere mayores controles médicos con el fin de minimizar los riesgos y complicaciones. Foto: Archivo particular

En el caso de los riesgos que supone la gestación múltiple para los gemelos o mellizos que se encuentran en el útero materno son por un lado, el síndrome de transfusión feto-fetal, una alteración que consiste en el trastorno que se desarrolla en los gemelos idénticos que comparten placenta porque al comunicar sus vasos sanguíneos, puede que un de ellos reciba exceso de sangre mientras que el otro sufra una deficiencia significativa. En el peor de los casos, dicho síndrome puede causar la muerte fetal intrauterina.



También es más probable que los bebés de embarazos múltiples presenten anomalías congénitas como defectos del tubo neural, anomalías cardíacas y gastrointestinales.



En ese contexto, al ser un embarazo múltiple no hay la misma capacidad para mantener el embarazo hasta la semana 37, por lo que puede ocurre un parto pretérmino o un aborto espontáneo de uno de los fetos. También se pueden presentar infecciones que generan una dilatación precoz y por ende una pérdida.



Finalmente, el parto pretérmino, antes de la semana 37 de embarazo, ocurre en más del 50% de los partos gemelares, en el 90% de los partos de trillizos y en todos los embarazos cuádruples. Así, una de las complicaciones de los embarazos múltiples es que la posición de la placenta no sea la correcta y se ubique en la parte baja del útero (placenta previa). Además, el parto prematuro en sí mismo puede dar lugar a complicaciones en el feto por no haberse desarrollado completamente.

