Crisis financiera del sector salud: ¿Qué sucede con los presupuestos máximos?

Luego de que la congresista Martha Alfonso, del partido Verde, hubiera asegurado que el proyecto de reforma a la salud no contaba con un concepto de viabilidad financiera por parte del Minhacienda dado que, según ella, "no lo requería", el concepto fiscal se ha convertido en uno de los puntos claves en la discusión del articulado.

​

Al respecto, durante el debate sobre presupuesto citado hoy por la posición, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, manifestó que debido a que no se ha querido enviar un concepto fiscal sobre cuánto costará la reforma, la Cámara estaría votando a ciegas.



Asimismo, mostró con cifras del presupuesto del próximo año cómo el gobierno “está desfinanciando deliberadamente el sistema de salud en Colombia” y alertó también que existe desfinanciamiento de presupuestos máximos, lo que pondría en riesgo la atención de pacientes que padecen enfermedades huérfanas o enfermedades crónicas.



Por este motivo, le solicitó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que aclarara si para los últimos meses de este año va a haber o no recursos suficientes para pagar las mensualidades de noviembre y diciembre de presupuestos máximos.

Advertencias sobre la viabilidad financiera de la reforma de la salud

Tras las advertencias de la nula viabilidad financiera durante el debate de la semana pasada, la situación se extendió a otras voces en el Senado. Una de ellas fue la del congresista Jota Pe Hernández, quien se refirió al tema en su cuenta de X: "¿Qué tal esto? Reforma a la salud, tendrá gastos directos que van desde 5,4 billones en 2024 hasta 12,78 billones en 2033 (cifras confirmadas por el mismo Gobierno) y aun así, salen a decir que no se necesita un concepto de viabilidad financiera del ministerio de hacienda".



La crítica también se trasladó a otros sectores. Por ejemplo, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo: "Francamente, no entiendo cómo se puede decir que no requiere viabilidad financiera".



En un mensaje, Restrepo explicó seis puntos sobre esta situación, entre ellos que la reforma de la salud tiene unos costos fiscales adicionales, que incluso en una primera etapa el Ministerio de Hacienda calculó en 113 billones de pesos adicionales en diez años.



"Es absolutamente obvio que por lo menos la implementación de los centros de atención primaria en salud requerirán recursos adicionales", añadió. Entre otras cosas, Restrepo insistió en que se requeriría un aval Fiscal y articulación con el marco fiscal para esos recursos adicionales, "sean de 6,7 billones o de 11,3 billones, según la estimación usada. Tal como lo establece la normativa vigente".



También advirtió que no hacer esta revisión, aparte de no ser prudente fiscalmente, pone en riesgo el proyecto desde el punto de vista jurídico en su trámite y seguramente no pasaría el análisis que realice la corte constitucional.

