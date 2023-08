El pasado 27 de julio, las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestando que, por cuenta de la difícil situación financiera que atraviesa el sector salud, prevén serias dificultades para seguir con sus operaciones después del mes de septiembre de este mismo año, razón por la cual solicitan al funcionario reunirse cuanto antes.



Son varias las razones por las que estas entidades solicitan una reunión con el Minsalud. Para que las personas puedan trazarse una pista de cuáles son las posibles salidas que puede dar el Gobierno a las EPS, consultamos a Erwin Hernández, Médico de la Universidad de La Sabana, PhD. en investigación clínica, Magíster en Atención Primaria en Salud, Magíster en Gobierno y Dirección del Sistema Sanitario.



Según el experto, en primer lugar, cabe destacar que la crisis financiera que se está presentando con las EPS no es un problema reciente, por el contrario, es una situación heredada y ya ha acumulado a distintos actores que han realizado algunas recomendaciones para responder a la crisis.

Hernández asegura que es necesario que el Gobierno revise y reajuste el financiamiento, en donde se puede analizar y reevaluar cómo se está dando la asignación de recursos a las EPS para garantizar de esta manera una financiación adecuada y equitativa.



"Esto puede implicar que se realice una redistribución de fondos, pero de manera importante también se tienen que establecer mecanismos de control para asegurar el uso eficiente de estos recursos. En la realidad esto se traduce en procesos de auditoría médica en donde tanto las EPS como los hospitales garanticen y determinen que lo que se facture corresponda realmente a un proceso de atención que responda a las necesidades del paciente de acuerdo a las condiciones clínicas", manifestó.



Por otro lado, otra de las estrategias que se pueden recomendar y que se ha realizado en algunos países del mundo es la posibilidad de ampliar el proceso de funcionamiento o cambiar el proceso de funcionamiento que tienen actualmente las EPS. "Con esto se proponen la creación de alianzas público-privadas en donde el gobierno pueda buscar colaboraciones con el sector privado para mejorar la gestión financiera y operativa de las EPS. Esto con un mecanismo adicional en donde se mejore y se aporte con experiencia en la administración y en gestión financiera", resaltó Hernández.



Por último, los expertos han recomendado la relevancia de auditorías y medidas anticorrupción. Se ha llegado a plantear que es necesario implementar medidas de auditoría y control estrictas para prevenir la corrupción, en este caso, por intermedio de la Supersalud, con lo que se puede contribuir a que estos recursos lleguen a donde son realmente necesarios.



Más allá de lo que proponen los expertos a largo plazo, en la carta que enviaron las EPS al Gobierno se anuncian las posibles medidas en donde se podría intervenir.



Las entidades manifiestan que es urgente, en el corto plazo, hacer una revisión de la unidad de pago por capitación (UPC). Esto debido a que este valor, no se encuentra actualizado y la carga de la enfermedad de la población ha cambiado.



Asimismo, dentro de la segunda alternativa, es necesario que el Gobierno agilice el pago, no lo retrase y no lo limite, por concepto de recobros, por concepto de pagos pendientes, por concepto de elementos que le adeudan en el pasado para que las EPS puedan funcionar.



De acuerdo con el experto, esto eyectaría liquidez en el sistema y permitiría eventualmente que las EPS cumplan con sus obligaciones financieras. Por último, también se podrían buscar alianzas estratégicas en donde el Gobierno promueva la colaboración entre las EPS y el sector privado

