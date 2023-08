Tras la alerta que enviaron las EPS Sanitas, Sura y Compensar, en la que advertían que debido a una crisis financiera, ven con seria dificultad avanzar con sus operaciones después del mes de septiembre, el Gobierno respondió que el sistema de salud está financiado hasta final de año.



"El gobierno nacional decidió elevar el valor de Unidad de Capitación, base con que se paga a las eps multiplicada por el número de sus afiliados. Este aumento fue del 16,2% anual, muy por encima de la infación anual que está en el 11% y sigue bajando. El sistema de salud esta financiado hasta el final de año", dijo en su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro.

Han informado tres EPS que tienen problemas de liquidez porque la ADRES no les paga.



Eso no es cierto.



Asimismo, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, manifestó que "no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio que tienen las EPS la obligación de pagar cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos han depositado a través de impuestos y los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud. Entonces, por favor, no hablemos de crisis en donde no las hay".



Ante el panorama incierto, los más de 13 millones de afiliados que pertenecen a las EPS Compensar, Sanitas y Sura, temen por una posible crisis de desatención en los próximos meses.

¿Puede haber una crisis de desatención en las EPS?

EL TIEMPO habló con Ana María Vesga, directora de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), quien aseguró que, efectivamente la atención de los usuarios se vería afectada por la crisis.



"El sistema tiene que estar irrigado adecuadamente de los recursos que necesita para poder pagar la red, para poder pagar a los proveedores para atender con oportunidad", manifestó Vesga.



Sin embargo, la directora expresó que a partir de la discusión que se ha generado en torno a las EPS, se han propuesto algunas estrategias que pueden ser beneficiosas para el sistema de salud.



"El ministro ha abierto espacios que me parecen de mayor importancia. El primero, es un espacio de revisión técnica sobre la insuficiencia de la UPC. Nosotros podemos aportar mucha información, pero ese es un ejercicio del Gobierno", explicó.

.Reunión entre el Ministerio de Salud y las EPS. Foto: Minsalud

También destacó la mesa de conciliación de cuentas viejas, pues "tenemos rezagos, por ejemplo, de las atenciones de covid que no les han terminado de pagar a las EPS".



El ministro de Salud hizo énfasis en el aumento que el Gobierno ha hecho al presupuesto de la salud. "El gobierno de Gustavo Petro le está jugando a la salud y les está entregando más recursos a las EPS, casi un aumento de 11 billones de pesos en el presupuesto, para transferir a la Adres y de la Adres a las EPS”, dijo en una rueda de prensa.



Durante la última reunión del ministerio de Salud con las EPS se acordó la realización de mesas técnicas que evalúen estrategias como la creación de un sistema con el que se auditen los gastos de las EPS.



“Mientras hay un control sobre los hospitales, las clínicas y la Adres, nadie controla las EPS. Vamos a buscar un mecanismo para auditar los gastos de los recursos públicos que les entregamos”, agregó el ministro.

