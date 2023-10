Sanitas es de las EPS que más recibe recursos y la que más debe a clínicas: Minsalud

La cadena de droguerías y farmacias Cruz Verde anunció en las últimas horas que desde el próximo 15 de noviembre no podrá seguir realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no están en el Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas.



(Lea también: Cruz Verde suspenderá la entrega de algunos medicamentos a usuarios de EPS Sanitas)

La medida, según Cruz Verde, se da porque esa EPS "ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos".



"Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos", añadió en un comunicado.



Al respecto, durante una rueda de prensa convocada por el Ministerio de Salud en horas de la mañana, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que Sanitas es una de las EPS que más recibe recursos por Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Minsalud

(Lea también: Sanitas responde a Cruz Verde por suspensión de algunos medicamentos a sus afiliados)

Sin embargo, de acuerdo con las cifras presentadas, es una de las EPS que más deudas tiene con los agremiados de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que representan el 27 % de las IPS de Colombia. A ellos, según el ministro, Sanitas les adeuda más de 800 mil millones de pesos.

"Sanitas es una de las EPS que recibe más por UPC y además una de las que más recibe Presupuestos Máximos. O sea que tiene una muy buena UPC, recibe lo suficiente. Voy a tener que usar estas cifras, no lo debería de hacer, pero el momento lo justifica: ayer me reuní con Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC. Y les deben 16 billones de pesos. ¿Quién es el deudor más grande? Sanitas. Les debe 829 mil millones de pesos solamente al 27 % de hospitales y clínicas", señaló Jaramillo.

Según explicó el funcionario, van a revisar las deudas que también tienen con hospitales públicos que no están agremiados en la ACHC, porque esa cifra de deudas podría ser mayor. Sumado a ello, dijo Jaramillo, a Cruz Verde les deben 400 mil millones de pesos.

Por otro lado, el ministro aseguró que están al día con Presupuestos Máximos y UPC, y se le han pagado, hasta octubre, 5,7 billones de pesos del régimen contributivo y 1,6 billones del régimen subsidiado. Además de 492 mil millones de pesos de Presupuestos Máximos.

(Lea también: Abecé de Cruz Verde y Sanitas: ¿qué medicamentos no entregarán a usuarios de la EPS?)

"Estamos totalmente al día con los señores de Sanitas. Ya se les pagó todo octubre en Presupuestos Máximos y lo que tiene que ver con UPC. En total 7,8 billones de pesos se les han entregado", resaltó el ministro.

Sumado a ello, el ministro aseguró que las clínicas de la EPS Sanitas tienen utilidades, a pesar de que la empresa no está al día con los pagos a otros proveedores externos.

"Todas las clínicas de EPS Sanitas dejaron más de 40 mil millones de pesos de utilidades el año pasado. Entonces uno se pregunta: 'no pagan, pero sus utilidades en sus clínicas donde hay integración vertical gozan de muy buena salud'. No puede uno entender como mientras no les pagan a los proveedores, sus clínicas de integración vertical sí gozan de muy buena salud", resaltó.

El caso de Cruz Verde

El ministro también aseguró que se reunió el 14 de octubre con directivos de Cruz Verde. Allí habrían discutido la problemática de la cartera que hoy afecta a la droguería. De acuerdo con él, el gestor farmacéutico les explicó que uno de los motivos por los cuales Sanitas no les habría pagado es por "insuficiencia de Presupuestos Máximos".

Sin embargo, de acuerdo con Jaramillo, él explicó a Cruz Verde que todo se ha pagado y solo quedan pendientes algunos reclamos cuyos recursos saldrían del Plan Nacional de Desarrollo y que son solo 800 mil millones de pesos que se repartirían entre todas las EPS; no solo Sanitas.

De dichos reclamos solo se la adeudan a EPS Sanitas, según el ministro, 91 mil millones de pesos.

"O sea que no pueden alegar ningún tipo de deuda. Lo que nosotros tenemos que mirar es: ¿por qué le adeudan 400 mil millones a Cruz Verde, por qué le adeudan al 27 % de los hospitales 900 mil millones de pesos? Aparecerán otros proveedores nuevos a los que seguramente les adeudan también. Y nosotros en este momento estamos recogiendo información para saber cuánto le debe al sistema", señaló Jaramillo.

Facebook Twitter Linkedin

Esta semana Cruz Verde tomó la decisión de no entregar más medicamentos e insumos a usuarios de EPS Sanitas por las deudas que esta última tiene con la droguería. Foto: iStock

El ministro Jaramillo también hizo un llamado a la tranquilidad para los más de cinco millones de usuarios que hacen parte de la EPS Sanitas.

"La EPS tiene que proveer los medicamentos no PBS. Sanitas no puede de ninguna manera creer que no va a cumplir con las situaciones que les corresponden como EPS. Para eso está la Superintendencia. Lo que queremos decirle a los cinco millones ochocientos mil colombianos que están en Sanitas: estén tranquilos, no hay ningún problema. Van a tener sus drogas y las van a tener al día. Cumple porque cumple, con Cruz Verde o sin Cruz Verde", enfatizó Jaramillo.

La solicitud de la Superintendencia Nacional de Salud

La Superintendencia Nacional de Salud, manifestó por su parte esta mañana que solicita a Sanitas, como responsable del aseguramiento, garantizar la continuidad en los servicios.



"En este sentido, se solicita la activación de un plan de contingencia de manera

inmediata, que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos e

insumos médicos requeridos por sus afiliados, donde además difunda

ampliamente la información correspondiente a las novedades de entrega de los

insumos y medicamentos pendientes", expresó la entidad de control a través de un comunicado.

(Lea también: ‘Los pacientes están en riesgo’: Las reacciones de expertos a decisión de Cruz Verde)

Según manifestó la Supersalud, se viene realizando la verificación del flujo de recursos girados por Adres con destino al pago de medicamentos y tecnologías de salud, en

cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia con el fin de verificar la

destinación específica y oportuna de los recursos públicos que el Gobierno Nacional ha dispuesto y garantizado para "el goce efectivo del derecho fundamental a la salud".



"Con respecto a los reclamos abiertos ante esta Superintendencia por los usuarios de Sanitas EPS a quienes no se les han entregado los medicamentos ordenados, este ente de control informa que está vigilante del cumplimiento de los tiempos establecidos para su entrega, y su incumplimiento acarreará las investigaciones administrativas con fines sancionatorios, si a ello hubiere lugar", aseguró la Supersalud.

EDWIN CAICEDO - VANESSA ORTIZ

UNIDAD DE SALUD

Más noticias de Salud