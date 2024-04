‘Petro se quedó en el sistema de salud de los años 60’: exministro Jaime Arias

El exministro de Salud Jaime Arias, expresidente de Acemi, opina que lo que está pasando en materia de salud en Colombia podría conducir a catástrofe social. Ante la crisis, el Gobierno parece “estar reculando”, dice.

Doctor Jaime Arias, usted fue ministro de Salud. A estas alturas de los acontecimientos, hay que acudir a los sabios de la tribu para que nos enciendan la linterna para ver hacia dónde vamos. ¿Cómo vio las medidas de intervención de Sanitas y después de Nueva EPS, y ahora la renuncia de Compensar a seguir siendo EPS?

No sé para dónde vamos. Este gobierno improvisa todos los días, cambia de rumbo y destruye, básicamente. La derrota del Gobierno en el Congreso fue muy dura. Las intervenciones a las EPS han estado muy mal sustentadas. Lo de Compensar pone la situación al rojo vivo. Las buenas EPS están comenzando a pensar en salir del sistema. Pero sí siento que el Gobierno ha comenzado a recular, cuando dice que hay que conversar con Compensar; y, en segundo lugar, la declaración a finales de la semana pasada del ministro de Salud ante la Corte Constitucional –en contra de lo que había venido diciendo–, reconociendo que la plata de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) realmente no alcanza. Caos total.

Tan claro que Compensar, con dos millones y pico de pacientes, una entidad tan seria, le dijo al Gobierno: ¿Dónde le deposito los pacientes? Y el Gobierno ya no sabe qué responder…

No tienen a dónde enviarlos. En el gobierno anterior se hicieron doce liquidaciones. Pero hubo a dónde mandar a la gente, lo que responde en parte por la crisis actual, porque esas EPS comenzaron a recibir a gente muy ‘siniestrada’, como se dice. Lo de Compensar fue una cosa muy dura para el Gobierno, no lo esperaban, y los rumores son que sigue Sura.

Lo que se dice es que detrás de la intervención de la Nueva EPS, de la cual es accionista muy importante el Estado, estaría el propósito de sacar a las cajas de compensación, que son las otras accionistas…

Exactamente. Bueno, de hecho, con las nuevas medidas las cajas saldrían; de la junta directiva ya las sacaron. Entonces la Nueva EPS quedaría como una entidad ciento por ciento estatal.

¿Pero no es un poco contradictorio el Estado interviniéndose a sí mismo?

Sí, fue muy misterioso, muy extraño, muy difícil de entender, cómo una persona cercana a Petro, como era el señor Aldo Cadena, que fue su secretario de Salud en Bogotá cuando Petro fue alcalde, lo nombraron en la Nueva EPS y al mes siguiente lo sacaron. Algo raro ha pasado ahí. O Cadena encontró que no es posible manejar esa EPS gigantesca desde el Estado, o encontró cosas extrañas. Pero alguna explicación tiene que haber y todavía no la conocemos.

El hecho es que mucha gente mantiene la sospecha de que esta fue una crisis causada, porque los pagos por capitación nunca se aumentaron y las empresas empezaron a perder. Pero como en este gobierno es un pecado ganar por administrar salud y administrarla bien, entonces pues había que acabar con cualquier margen de ganancia que tuviera un privado, aunque haga su oficio bien, como hay muchos que lo hacen…

Treinta años de una construcción colectiva, de médicos, pacientes, empresas, del propio gobierno, los están destruyendo de la noche a la mañana. Eso es supremamente grave.

¿Usted cree que a raíz del archivo de la reforma de la salud pasamos la amarga página?

No. Me parece muy bien lo que ha pasado, no porque se haya derrotado o no derrotado al Gobierno, sino porque eso era un distractor. Esa reforma de la salud nunca fue buena; esa reforma venía desde antes del gobierno. Petro la traía guardada, trató de implementarla en la administración distrital, pero no pudo. Me parece que lo bueno que ha ocurrido aquí es que nos quitamos esa idea de que había que reformar la salud con este proyecto. Pero, claro, Petro tiene el plan B, que está construyendo, y según dijo, ahora tocará hacerlo “de golpe”.

Sí. Dijo que como esto no se pudo hacer tranquila y ordenadamente, tocó “hacerlo de golpe”… ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a seguir interviniendo EPS?

Pues sí. Pero es que realmente el doctor Petro no conoce el sistema de salud. Él está en el año 1960 en esa materia, en cuanto a la atención primaria que había en esos años, eso es lo que él llama ‘modelo preventivo’, que es el modelo cubano, que allá les ha funcionado porque es una dictadura; y que es el modelo de Venezuela, pero es totalmente obsoleto. Él se quedó en eso y cree que cualquier Estado, el colombiano, por ejemplo, tiene la capacidad de manejar la complejidad de la salud. Eso hoy no funciona. Podía funcionar cuarenta o cincuenta años atrás, porque éramos un país mucho más pequeño. Pero hoy la complejidad de la salud en materia de tecnología, de sistemas de gestión, todo lo que envuelve la medicina moderna, no se maneja desde el Estado, excepto en países como los del norte de Europa, donde el Estado es muy sofisticado. Pero aquí ha demostrado que es incapaz de manejar temas sencillos. No imagino cómo el Gobierno está pensando en el manejo directo de unas cuantas EPS que representan 30 millones de personas. Eso va a ser un cataclismo.

Esa es la pregunta que se hace el expresidente César Gaviria: ¿está el Estado preparado para atender la salud de 30 o 50 millones de colombianos, que están afiliados al sistema de salud existente?

No está en capacidad, lo ha demostrado varias veces. Por ejemplo, vía todas estas EPS públicas que maneja el Estado, y que ha tenido que cerrar.

Todas estas empresas

que se van a liquidar, que se van casi a expropiar, van a terminar demandando al Estado por billones de pesos que, claro, Petro no ha tenido

en cuenta.

Pero si no pudo la Nueva EPS con 11 millones, imagínese los que le llegan de Sanitas, de Compensar y los que llegarán de las que van a seguir cerrando. Una intervención de una EPS nunca ha sido exitosa en Colombia, que yo recuerde. Siempre termina en liquidación...

Sí, todas las intervenciones que se han hecho en EPS han fracasado; algunas que se han hecho en IPS, que es mucho más sencillo, en hospitales, en clínicas, sí han podido funcionar, pero estamos hablando de dos dimensiones distintas. Esas liquidaciones terminan mal, entre otras cosas, porque esas EPS se van con unas deudas multimillonarias que nunca se pagan; ahí hay por lo menos 10 billones de pesos que nunca se pagaron de las liquidaciones. Eso no puede seguir ocurriendo.

Los que pierden son los pacientes. Una EPS como Sanitas, finalmente, encontrará argumentos para terminar en un pleito contra el Estado colombiano que seguramente va a ganar, porque la intervención resulta una especie de expropiación de los bienes, haberes y negocios de la institución. ¿Nos vamos a quedar sin el servicio y con un pleito multimillonario?

Eso no lo ha dicho hasta ahora nadie, pero la verdad es que todas estas empresas que se van a liquidar, que se van casi a expropiar, van a terminar demandando al Estado y van a ser demandas por billones de pesos que, claro, Petro no ha tenido en cuenta.

Veremos qué dice la Corte Constitucional en los próximos días, pero es que el Gobierno no quiso reajustar la Unidad de Pago por Capitación, cuando es evidente que a los pacientes de hoy cuesta más atenderlos que hace cinco o diez años. Entonces las EPS pues empezaron a perder. Y nadie está interesado en adelantar una actividad, como no sea la madre Teresa de Calcuta, en la que vaya a perder dinero…

La verdad es que las EPS en los últimos diez años han tenido problemas serios. Pero los gobiernos han sido muy cautos, siempre con mucho cuidado de no destruir. En este caso es lo contrario: han aprovechado las intervenciones para destruir. Ahora, las EPS, todas, están en una situación financiera dramática. Le pongo el ejemplo de Sura, que puede llegar a perder este año 700.000 u 800.000 millones de pesos…

¿Y Sanitas, superbién reputada?

También va a perder plata este año.

¿Cree que Sura es la que sigue?

¿Por qué Sura existe? Simplemente porque para el Grupo Antioqueño, GEA, es importante tener una empresa de servicios sociales, pero Sura no le da sino pérdidas. El año pasado dio 400.000 millones, hasta donde entiendo. Y este año está previendo 700.000 millones. El Grupo Antioqueño aguanta, pero no indefinidamente. O sea que, como dijo el presidente Petro, las fichas del dominó se van cayendo una tras otra… No es sino apretarles los ingresos, como lo ha hecho él. ¿Y luego, qué sigue?

Creo que en dos meses las redes de servicio van a estar muy complicadas, con mucho miedo de contratar con las EPS que queden. Aquí se nos viene una catástrofe humanitaria.

¿El hecho de que se vaya derrumbando todo el sistema es bueno para el Gobierno?

Creo que lo que viene aquí con el sistema de salud va a ser tremendo para el Gobierno. Son 50 millones de afiliados, que se van a ver en una situación muy dura. Eso al Gobierno se le va a devolver de una manera tremenda, en uno o dos años. Sin embargo, el deterioro ya comienza a verse. Creo que en dos meses las redes de servicio van a estar muy complicadas, con mucho miedo de contratar con las EPS que queden. Aquí se nos viene una catástrofe humanitaria.

El expresidente Gaviria habló incluso de que habrá miles de muertes…

Hay un estudio que reveló en estos días este doctor Andrés Vecino, de la Johns Hopkins, en el que dice que se va a aumentar en un 25 por ciento la mortalidad en casos de intervenciones de EPS. La gente lógicamente se va a ir muriendo cuando no reciba servicios de salud. Eso es lo que no ha alcanzado a ver el gobierno de Petro, o si lo ha visto, no le ha importado, porque estamos es en una batalla ideológica de destrucción de todo lo que sea privado. Pero eso va a terminar devolviéndosele como un búmeran al Gobierno y va a ser rápido.

Ahora, por importante que haya sido como precedente el archivo de la reforma impulsado por nueve valientes senadores, y aunque es una alerta de que el Gobierno no puede hacer lo que se le dé la gana, ya se sembró lo que pudiéramos llamar la semilla del mal. Intervenidas ya dos grandes EPS, y con la renuncia de una tercera, ya lo que viene puede ser el final de la caída de las fichas del ajedrez… ¿En manos de quién vamos a quedar?

Viene el plan B, un poco diabólico. Lo que llama Petro la reforma “de golpe”.

¿Pero va a sacar de eso el Gobierno algún rédito político?

Esa es la pregunta. Al Presidente no le interesa el tema, es absolutamente insensible frente a estos asuntos. Pero, segundo, es un absoluto desconocedor de lo que es el sistema de salud. Lo vamos a ver dentro de unos meses, no sé si en las marchas que vienen se va a reflejar, el descontento y la desilusión que esto va a crear. Aquí se enloqueció el sanatorio, como dicen…

¿No es muy extraño, doctor Arias, que el Presidente haya convertido en su proyecto bandera la reforma de la salud, cuando ni la conoce ni le conviene que a los pacientes no los atiendan?

Es un problema de odios, como muchas de las cosas del gobierno de Petro. En las antipatías, en la lucha contra opositores, es un problema ideológico. Por eso, la reforma de la salud la puso en primer lugar. La verdad es que el sistema de salud de Colombia ha sido un éxito mundial y entonces él dijo: yo voy a destruir ese éxito. Es un tema muy visceral hacia el sector privado. En estos días, alguien de Sura me decía: el sistema de salud es un enfermo terminal que está recibiendo oxígeno y al que de pronto comienzan a quitárselo; y entonces, ahí lo van manteniendo en la unidad de cuidados intensivos durante meses, pero al final se va a morir.

¿Y qué vamos a hacer nosotros mañana, cuando Dios no lo quiera, por una enfermedad, no sé, crónica o catastrófica, tengamos que solicitar un servicio de salud? ¿A dónde recurrimos?

Tengo terror por lo que se va a presentar, porque, bueno, hay personas que pueden ir a las grandes clínicas y tienen la plata, pero es una minoría. El resto de colombianos no sabemos qué vamos a hacer. Esto va a ser dramático, cuando uno comience a buscar a dónde ir, sacando la platica de donde no la tiene.

¿Iremos a terminar como les pasa a veces a los gringos, a los ingleses, a los canadienses, que terminan empeñando la casa, el carro, la beca, para poder pagar una entrada a la clínica?

Sí, yo estoy en este momento en Canadá, y aquí el sistema de salud, que era uno de los grandes del mundo, hoy está pasando por una situación muy crítica. Una cita con el especialista se demora seis, ocho meses; los pacientes tienen que pagar los medicamentos que no sean hospitalarios. Creo que la conquista social más grande que ha tenido Colombia en medio siglo es el sistema de salud que se creó con la Ley 100, eso tenía muy irritado a Petro y había que destruirlo. Pero le va a salir el tiro por la culata, como dicen.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO