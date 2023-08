La creatina es una sustancia que el cuerpo produce y está compuesto que trifosfato de adenosina -ATP-, que es el principal combustible para el organismo.



El contenido de este compuesto determina la eficacia de la mayoría de reacciones y procesos fisiológicos, entre los que se incluye la actividad muscular.



De acuerdo con el portal 'Olimp Sport', cuando el músculo tienen fosfocreatina acumulada en sus tejidos, resulta más fácil la síntesis de ATP y buenos niveles de fosfocreatina se pueden obtener mediante el consumo de suplementos que contengan creatina.

Según algunos estudios, se ha demostrado que esta suplementación puede ser beneficiosa para las mujeres, ya que podría mejorar su fuerza, masa muscular, rendimiento deportivo y la salud en general.



Por lo tanto, se considera que este sería un buen complemento para mujeres que entrenan de manera regular, con el consumo diario de tres gramos de creatina.



Beneficios de la creatina en las mujeres

De acuerdo con el blog 'HSN, Nutrición, Salud y Deporte', estos podrían ser los beneficios de la creatina, específicamente en la salud de las mujeres.



Incremento de la masa muscular magra

Cuando se suplementa con esta sustancia, las células musculares se saturan de ATP, lo que provoca una gran carga de energía. Esto también, hace que haya retención de agua intracelular, lo que aumenta el tamaño de las células de esta parte y así un aumento de la masa muscular.

Aumento de fuerza y capacidad física

Esta sustancia puede contribuir al aumento de fuerza y a mejorar el rendimiento físico durante la ejecución de actividades físicas de alta intensidad, ya que el ATP, que es la principal fuente de energía del cuerpo, se regenera si se consume creatina, además de generar más resistencia a la hora de realizar más repeticiones o esfuerzo en ejercicios de alta intensidad.

Favorece la recuperación muscular

De acuerdo a estudios, al consumir creatina al terminar de realizar los entrenamientos, esta puede ayudar a una recuperación efectiva y a reducir los niveles de mioglobina, que es una proteína que liberan los músculos dañados que causan dolor en la recuperación.

Mejora la salud ósea

También se ha encontrado que la creatina puede ayudar al cuerpo a la producción de osteoblastos, que son células que ayudan a construir huesos nuevos o a fortalecerlos.



Algunos entrenadores recomiendan consumir creatina, no solo el día del entrenamiento, sino todos los días, sin embargo, se requiere que esta sea de buena calidad, ya que se encuentran muchas opciones en el mercado.



No existe evidencia que demuestre que la creatina tenga efectos secundarios al consumirla, sin embargo, sí se ha comprobado, que en el caso de las mujeres no afecta de ninguna forma el ciclo menstrual ni haya otros riesgos para la salud.



No obstante, siempre que vaya a iniciar con alguna sustancia nueva, consulte con el médico o con un experto sobre el particular.

