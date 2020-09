Gobierno crea instancia que coordinará acceso a vacunas de covid-19

El Ministerio de Salud emitió el decreto 1258, mediante el cual crea una instancia de coordinación y asesoría que hará parte del sistema general de seguridad social en salud para analizar y recomendar las estrategias y mecanismos que se deben adoptar para acceder a vacunas para el covid-19.



(Lea también: 'Una segunda ola de covid-19 no sería tan letal como la primera')



Con este decreto, el Gobierno definió las tareas que cumplirá esta instancia integrada por miembros que tendrá que definir el Ministerio de Salud, así como su reglamento.



En términos prácticos, esta instancia será la encargada de definir a partir de criterios técnicos cuál o cuáles vacunas para la covid-19 son las más adecuadas de acuerdo con las necesidades del país.

En el evento en que el Ministerio de Salud no acoja las recomendaciones efectuadas por la instancia deberá justificar su decisión FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Expertos: nuevo pico de la pandemia en Bogotá empezaría en octubre)



Y en tal sentido, si bien tiene un carácter asesor sus decisiones serán vinculantes, al punto que, como dice textualmente el decreto, “en el evento en que el Ministerio de Salud no acoja las recomendaciones efectuadas por la instancia deberá justificar su decisión”.



“La instancia estará integrada por entidades del nivel nacional y territorial, instituciones académicas y de investigación y otros actores que puedan aportar al cumplimiento de las funciones de coordinación y asesoría”, menciona el decreto.



Entre las funciones que tendrá la instancia está la de “coordinar, asesorar y efectuar recomendaciones sobre las etapas de evaluación, selección y negociación de vacunas en proceso de investigación o que ya hayan sido aprobadas por la entidad o entidades competentes, la gestión de riesgos, y las estrategias de comunicaciones, logística y distribución”.



(No deje de leer: 'Esta semana Colombia entraría formalmente a programa COVAX': Duque)



Y al tiempo, los miembros tendrán que definir los criterios técnicos para caracterizar y cuantificar a la población que se beneficiará con las vacunas; presentar propuestas sobre cuántas adquirir, los fabricantes con quienes se va a contratar y los términos contractuales del proceso.



(Lea además: Colombia, uno de los más afectados por la pandemia en agosto)



Para ello, podrán analizar experiencias exitosas y buenas prácticas de otras iniciativas de inmunización afines desarrolladas por otros países u organizaciones, que puedan ser replicadas o adaptadas a la estrategia nacional con el fin de incrementar sus beneficios de la estrategia de vacunación, remata el documento.

UNIDAD DE SALUD