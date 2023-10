'Cozy cardio' es la nueva tendencia de TikTok para empezar a hacer ejercicio de manera paulatina, puede empezarla desde casa y sin siquiera botar una gota de sudor. Fue acuñada así por una creadora de contenido de la plataforma de videos.

Para muchas personas que están empezando a hacer ejercicio, poder mantenerse consistentes e ir de manera constante a un gimnasio es muy difícil. Sea porque no tienen mucho tiempo o porque nunca han tenido el hábito de manera disciplinada. Por eso es importante empezar con ejercicios sencillos que sean fáciles de replicar múltiples veces por semana.

La creadora de contenido Hope Zuckerbrow, oriunda de Paradise, Texas, tiene una lista de reproducción de videos bajo el título de 'Cozy cardio', en la que se encuentran todos sus videos en los que lleva a cabo este tipo de ejercicio.

Consiste de caminar (puede ser en una caminadora) por al menos 20 minutos. No es necesario que sea a un ritmo acelerado, pero es importante que se empiece a hacer de manera constante. En el caso de Zuckerbrow, incluso lo puede hacer con una caminadora compacta desde casa, viendo televisión y tomándose un café proteíco.

Este cardio cómodo permite que personas que no están acostumbrados a hacer ejercicio de alto impacto pueda empezar a desarrollar el hábito. Este fue el caso de Hope, quien contó en uno de sus videos en la plataforma de videos, que había seguido un plan de entrenamiento intensivo para perder peso, pero los resultados no habían sido consistentes a largo plazo.

"El ejercicio ya no era divertido, y solo me movía para perder peso, no para sentirme bien o estar sana. Quería poner en marcha la alegría cuando se trataba de movimiento", expresó Zuckerbrow. Ella ha decidido volverlo todo un ritual, prendiendo velas y preparándose su bebida favorita antes de empezar.

Si bien una caminata diaria no es suficiente para ponerse en forma, según el Dr. David Sabgir, cardiólogo de OhioHealth Physician Group, empezar con un impulso es importante. "No se puede pasar de 0 a 60 enseguida. El mero hecho de poner en marcha esas endorfinas y esa adrenalina facilitará la incorporación a una rutina más regular y a un nivel de ejercicio más intenso", dijo Sabgir de acuerdo al diario internacional CNN en Español.

De acuerdo a los expertos, no es suficiente con solo caminar. Asi que la recomendación es poder ir progresando hacia ejercicios cada vez más exigentes de manera paulatina. Es más, poco a poco el cuerpo se va adaptando a los ejercicios que se le piden.

"Caminar con amigos es también una gran distracción, ya que mantiene la mente alejada de cualquier ansiedad y hace que el tiempo pase más deprisa", aseguró Sabgir para el mencionado periódico.

Además, existen estudios que demuestran que las caminates diarias, más aun si se hace al aire libre y en compañía puede tener efectos retardantes en el deterioro cognitivo.

Recuerde que antes de empezar una rutina de ejercicio, debe consultar a un experto, y si presenta molestias o dolores intensos lo ideal es detener el ejercicio.

