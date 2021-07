El super anticuerpo clave para vacunas contra diferentes coronavirus

El Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson de Seattle, en Washington, EE. UU., encontró un anticuerpo que "exhibe potentes funciones efectoras y neutraliza una variedad de los SARS-CoV-2 actuales y sus variantes", según especifica el artículo publicado en la revista 'Nature'.



Lo que se traduce en que existe una proteína que recubre al agente infeccioso del coronavirus y lo bloquea para que no pueda infectar a las células.



Este descubrimiento abre muchas posibilidades en la búsqueda de vacunas y tratamientos que combatan la diversidad de coronavirus existentes, pues vale recordar que el causante de la actual crisis sanitaria no es el único, sino el más reciente de una antigua familia de virus ya conocida por la ciencia.

En la ilustración, los anticuerpos (azul claro) atacan una partícula de coronavirus (rosado). Foto: iStock

"Hay innumerables tipos de coronavirus en murciélagos y pájaros, pero no todos infectan a los humanos y muchos de ellos solo producen un tipo común de resfriado", explicó Joel Wertheim, profesor asistente de Medicina de la Universidad de California (EE. UU.) a la 'BBC'.



Así las cosas, los investigadores de Fred Hutchinson, en cabeza del bioquímico Tyler Starr, decidieron buscar una solución que no pierda vigencia ante la mutación de estos virus. Estudio en el que también participó Vir Biotechnology, una empresa de inmunología.



Para ello, examinaron 12 anticuerpos de personas infectadas con SARS-CoV-2 o SARS-CoV. Datos que fueron escaneados para mapear cómo las mutaciones afectan la unión de los anticuerpos, es decir, escapan de ellos.



¿El resultado? Entre el grupo de estudio sobresalió el anticuerpo S2H97, pues presentó una mayor capacidad de adhesión a los coronavirus utilizados en el estudio.



"Hemos identificado un epítopo críptico capaz de provocar inmunidad contra pan-sarbecovirus, representada por S2H97", destacó la publicación de 'Nature'.



Según la investigación, S2H97 logró evitar que diferentes variedades del coronavirus se propagaran entre las células que crecían en el laboratorio, tanto así, que los hámster que utilizaron no contrajeron el virus.



Lo anterior, ocurre gracias a que este anticuerpo, y los otros 11 estudiados, actúan en las secciones del virus que no cambian durante su evolución.



Una característica que a futuro, según Starr, "podrían generar protección contra múltiples virus y podrían algún día usarse en vacunas contra pan-sarbecovirus".

