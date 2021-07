¿Si tengo covid, me puedo vacunar contra el virus?

Muchas personas preguntan, basadas en la premisa de que si la vacuna es para proteger contra el virus, si pueden aplicársela cuando tienen la infección en curso. Para aclarar esta inquietud, escogimos la pregunta enviada por Gabriel M. de Bogotá: “¿Si estoy enfermo de covid, me puedo aplicar la vacuna contra el covid?”.

(Además: Síndrome poscovid, otro problema que deja la pandemia)



Aunque suena lógico, el salubrista Pedro León Cifuentes dice que es necesario aclarar que las vacunas son para prevenir la enfermedad y no para tratarla. En ese sentido, no hay razón para aplicarlas si ya la afección existe.



El Centro Para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) responde la pregunta con un tajante: no.



Dice el Centro que la personas con covid-19 que tienen síntomas deben esperar para vacunarse hasta haberse recuperado de la enfermedad y hasta que reúnan los criterios para suspender el aislamiento y las personas sin síntomas también deben esperar hasta que reúnan los criterios para vacunarse.



“Esta pauta alcanza también para las personas que se enferman de covid-19 antes de su segunda dosis de la vacuna”, remata el CDC.

