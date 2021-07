El 33 % de los colombianos ya habrían tenido covid-19

En momentos en que el país busca afanosamente una inmunidad de rebaño –entendida como la inmunización contra el covid-19 de más del 70 por ciento de la población–, conocer dentro de un contexto académico y científico la proporción de colombianos que han sido infectados por el virus se convierte en una herramienta valiosa para tal fin.



De ahí que el Instituto Nacional de Salud (INS) haya emprendido desde hace algunos meses la tarea de realizar el ‘Estudio nacional de seroprevalencia’, con el que, basado en testeos masivos, representativos y aleatorios con pruebas de sangre, pretende determinar la presencia de anticuerpos contra el Sars-CoV-2, incluso en personas asintomáticas.



Para el efecto, se ha realizado un muestreo en 11 ciudades con seguimientos continuos.



Según el informe más reciente, el 33 por ciento de la población colombiana ya habría sido infectada en el marco de la pandemia. Si bien estos son resultados aún sin ajustar, la inferencia abarcaría al menos a 16,6 millones de infectados, casi cuatro veces los registrados a la fecha de manera oficial, comprobados a partir de pruebas diagnósticas.



Para el salubrista Pedro León Cifuentes, este número es mucho más real, ya que toda la población es susceptible de contagiarse por un virus que puede producir manifestaciones incluso asintomáticas que no son registradas, o llevar enfermedades moderadas que no requieren atención y por eso no se registran.



“Estos estudios le dan más objetividad a la información, que, además, puede utilizarse para tomar decisiones más certeras", recalca Cifuentes.



Según el informe, en el país habría al menos 16,6 millones de infectados, casi cuatro veces los registrados a la fecha de manera oficial. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Una mirada a los datos

Según el último reporte de ‘Seguimiento de la prevalencia en Colombia Sars CoV-2’, Guapi es la población –entre los lugares analizados– que registra la mayor proporción de la población con anticuerpos, es decir, que ya han sido infectados, en un nivel que alcanza el 68 por ciento.



A este le siguen Leticia y Montería, las dos capitales departamentales, con 59 por ciento, lo que en pocas palabras quiere decir que seis de cada diez habitantes de dichas ciudades ya habrían padecido de covid-19 en cualquiera de sus formas.



Barranquilla, que en la primera parte de la pandemia presentó un pico muy acelerado, registra el 55 por ciento de seroprevalencia, lo que coincide con los niveles de apertura y movilidad que ha tenido esta ciudad en el contexto nacional. De hecho, es la ciudad más grande del país en la que, en teoría, más de la mitad de su población ha tenido la infección.



Un poco más abajo se encuentran Cúcuta, en donde cuatro de cada diez lugareños demuestran en su sangre que el virus ya afectó su organismo; Ipiales, con una proporción del 35 por ciento, y Villavicencio, con un 34 por ciento.

En Bogotá y Cali, un 30 por ciento de la población se habría infectado. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

En cuanto a Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali, ciudades que determinan el ritmo de la pandemia en el país por sus registros elevados de contagio, tienen proporciones aún relativamente bajas.



En Bucaramanga, uno de cada tres ciudadanos se han infectado, al igual que Bogotá y Cali, las dos capitales con un 30 por ciento, mientras que Medellín apenas bordea el 27 por ciento.



Ante estos hallazgos, el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador nacional de Estudios Covid-19, delegado por la Organización Mundial de la Salud, dice que cuanto más altos sean estos números, indican que cada vez se estaría más cerca de una inmunidad colectiva, sobre todo en algunos lugares, si se considera que los anticuerpos que deja la infección ofrecen protección consistente, como se ha demostrado hasta el momento.



Con respecto a la inmunidad de rebaño, Cifuentes asegura que, sumando esta inferencia con el número de vacunados completos, el país aún está distante de esta meta.



