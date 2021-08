Mayores de 50 años tienen 600 veces más riesgo de complicarse por covid-19

Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud hizo un contundente llamado a la población de 50 años y más que aún no se ha vacunado, a revisar la evidencia científica con la que se cuenta a la fecha, no creer en mitos y tomar una decisión de vida que es vacunarse contra el covid-19, “pues estos grupos de edad tienen hasta 600 veces más riesgo de tener una enfermedad severa y desenlaces no adecuados”, afirmó.



Asimismo, expresó la preocupación que hay en la cartera de Salud por esta situación:



“Alrededor de dos millones de personas entre 50 y 59 años no se han vacunado y un millón de personas mayores de 60 años, que también tienen disponible el biológico, no han accedido a él. En estudio reciente en La Florida (EE.UU.), el 97% de las personas que han sido hospitalizadas o han perdido la vida, tuvieron la vacuna disponible y no hicieron uso de ella", dijo el Viceministro.



De acuerdo con el monitoreo permanente que realiza el Ministerio a través de los distintos medios o canales de información, hay personas que no han optado por acceder a la vacuna por mitos alrededor de las mismas. Por eso, Moscoso, viceministro de salud, se refirió a algunos de los mitos más comunes, versus su realidad.

Mito: La vacuna viene con un chip

Realidad: Nosotros nos hemos vacunado toda la vida, niños, mujeres, adultos mayores, y todos quiénes la promocionamos nos hemos vacunado. Si fuera así no lo habríamos hecho. No coman cuento, esto no es posible, no ponga en riesgo su vida.

Mito: Los efectos de la vacuna son severos

Realidad: No es cierto, los efectos de la vacuna son leves: dolor local en el brazo, un número muy pequeño de personas hace algo similar a un cuadro gripal leve que, igualmente, con analgésicos cede.



Todos estos se pasan en un plazo máximo de dos días y si toma analgésicos, más rápido aún. El riesgo de no vacunarse es mayor al riesgo de efectos leves producto de la vacuna.

Mito: Voy a tener que hacer una fila muy larga para poderme vacunar

Realidad: Hacer fila es incómodo, nos molesta, pero hay opciones, llame y agéndese y así tiene una hora específica y no le toca esperar, en todo caso es mejor hacer fila para vacunarse que hacer fila esperando una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



