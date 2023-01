El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó este mates, a punto de cumplirse tres años de que el organismo declarara la emergencia internacional por la covid-19, que el mundo está "en mejor situación que en 2020", pero sin embargo "sigue la presión".

"El número de muertes por la enfermedad ha aumentado durante las pasadas ocho semanas y desde entonces más de 170.000 personas han fallecido por covid-19", recordó el experto etíope, aclarando que ésos son sólo los decesos reportados y el número real podría ser "mucho mayor".



El mismo comité de emergencia que declaró la máxima alerta el 30 de enero de 2020 vuelve a reunirse este viernes 27 (por decimocuarta ocasión) para analizar si este máximo nivel se mantiene, recordó Tedros.



"No quiero anticipar qué recomendación dará el comité (que ha mantenido la emergencia en sus 13 reuniones trimestrales anteriores), pero sigo muy preocupado por la situación en muchos países y por que el número de muertes siga siendo muy alto", destacó el director general.



Tedros lamentó que todavía haya personas en grupos de riesgo sin vacunar (como ancianos o trabajadores sanitarios), mientras otras no se han inyectado las dosis de refuerzo recomendadas y los antivirales para el tratamiento de casos graves "aun son muy caros en muchos lugares".



"Sistemas de salud frágiles siguen luchando para enfrentar la dura carga de la covid-19, mientras a la vez tratan nuevas olas de enfermedades como la gripe o RSV (siglas del virus respiratorio sincicial)", añadió el máximo responsable de la OMS.



"No subestimemos al virus, o éste nos seguirá sorprendiendo, y continuará matando a menos que hagamos más con el fin de hacer más accesibles las herramientas contra él entre la gente que más las necesita", afirmó Tedros.

