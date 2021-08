Anticuerpos, otra esperanza para tratar el covid-19

Una nueva combinación de anticuerpos desarrollada por la farmacéutica Regeneron redujo de forma sustancial el riesgo de muerte en pacientes afectados con covid-19 grave, según los hallazgos de un amplio ensayo clínico realizado en el Reino Unido.



El estudio también detectó que ese tratamiento disminuye al mismo tiempo las probabilidades de que enfermos en estado grave necesitaran un ventilador, así como la duración de su estancia hospitalaria.



El ensayo, hecho entre el 18 de septiembre de 2020 y el pasado 22 de mayo, con 9.785 personas afectadas con el virus hospitalizadas, reveló que con la combinación de los anticuerpos denominados casirivimab y imdevimab, conocidos como REGEN-COV, además de los cuidados médicos habituales, se redujo el riesgo mortal en una quinta parte entre los pacientes ingresados con coronavirus que no habían generado anticuerpos al virus por sí mismos.



Cuando una persona se contagia, su sistema inmunológico generalmente puede producir anticuerpos naturales para combatir en este caso al virus. Pero algunos pacientes no pueden generar esta defensa natural de inmediato y su enfermedad termina agravándose.



Los investigadores observaron asimismo que ese fármaco no provocó ningún efecto en aquellos que sí habían generado anticuerpos.



Hasta la fecha, este tipo de tratamientos solo habían funcionado en los casos más leves de la enfermedad.



“Lo que hemos encontrado entre estos pacientes que fueron seronegativos, que no habían generado anticuerpos por sí mismos, es que si les administrabas esta combinación de dos anticuerpos con infusión intravenosa, la mortalidad se reducía en una quinta parte”, remarcó Martin Landray, profesor de medicina y epidemiología de la Universidad de Oxford e investigador en este ensayo.



Agregó que “en lugar de que un 30 por ciento muriera, murió un 24 por ciento. Dicho de forma diferente, por cada 100 pacientes que recibieron la infusión intravenosa, salvaríamos seis vidas”.



“Cogemos un grupo de personas, están enfermas, son hospitalizadas, tienen covid-19, no generan anticuerpos por sí mismos; esto reducirá sus probabilidades de morir, acortará su estancia hospitalaria y reduce las probabilidades de necesitar un ventilador”, explicó.



El profesor Stephen Powis, director médico nacional del organismo público sanitario NHS England comentó que “estos alentadores resultados” sugieren “una nueva opción de tratamiento para ayudar a salvar la vida de algunos pacientes hospitalizados con covid-19”.



La terapia combinada ya está autorizada en Estados Unidos para el tratamiento de pacientes ambulatorios con covid-19 en riesgo de desarrollar síntomas graves. Los datos informados el miércoles se utilizarán para solicitar una autorización ampliada del uso de emergencia del coctel de medicamentos para este gran subgrupo de pacientes hospitalizados.

Colombianos en esa ruta

Por su parte, investigadores de la Universidad Nacional demostraron que la mezcla de medicamentos podría ser una alternativa terapéutica para reducir la mortalidad y el tiempo en unidades de cuidado intensivo (UCI) de pacientes afectados gravemente por covid-19.



El estudio, que se encuentra en preimpresión en el portal MedRxiv, asegura que la combinación de antivirales para el tratamiento del VIH, antigotosos y fármacos para el control del colesterol en la sangre, al administrarse en pacientes con SARS-CoV-2, disminuyen en un 30 por ciento la necesidad de ventilación mecánica y podrían bajar en un 35 por ciento el riesgo de muerte, en comparación con los tratamientos estándar.



El estudio, liderado por el profesor Hernando Gaitán Duarte, del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad Nacional de Colombia, en concreto, mostró que los pacientes hospitalizados que recibieron la combinación de tenofovir/emtricitabina (antiretrovirales contra el VIH) en conjunto con colchicina (medicamento para controlar la gota, un tipo de artritis) y rosuvastatina (fármaco para controlar el colesterol) tuvieron los efectos antes descritos.



De acuerdo con el investigador, estos hallazgos son una importante opción para el manejo de los pacientes covid en Colombia, por los que desde hace meses se registra alta ocupación de las UCI en Bogotá y otras áreas hospitalarias.



En el análisis participaron un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Universitaria Sanitas, en colaboración con algunas instituciones de salud de Bogotá como los hospitales universitarios Nacional (HUN) y San Ignacio, las clínicas Colombia, Reina Sofía y Santa María del Lago, y la Fundación Cardioinfantil.



“Dentro de los tratamientos evaluados se encontraba una estrategia combinada de medicamentos con acción directa contra el virus SARS-CoV-2 y otros que controlan la respuesta inflamatoria exagerada en los pacientes con el virus, en busca de mejorar el pronóstico de la enfermedad en individuos que requieren hospitalización por esta enfermedad. Todos los medicamentos son de amplio uso en otras indicaciones y se consideran seguros en la práctica clínica actual”, detalla el profesor Gaitán, líder investigador del proyecto.



El estudio contó con el apoyo financiero del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Minciencias), y el 22 de junio del presente año presentó sus resultados mediante una publicación científica internacional de amplio reconocimiento para ser evaluados bajo el escrutinio científico mundial.



Con información de EFE.