Aumentan casos de covid-19 en niños de Estados Unidos

Los casos de covid-19 en niños aumentaron el 85% en una semana en Estados Unidos, de acuerdo con la Academia de Pediatría de ese país, que anunció que entre 22 y el 29 de julio, los contagios es menores grupo pasaron de 39.000 a 71.726 y en conjunto tuvieron un repunte proporcional en en el total de casos del 14,3% al 19% en el periodo analizado.



Llama la atención que si bien este crecimiento se ha presentado entre niños y adolescentes, la mayor proporción se presenta en menores de 12 años, para los que aún no se han aprobado vacunas como covid-19, lo que se ha convertido en un reto para las autoridades sanitarias norteamericanas, dado que está próximo el reinicio de clases en pasado el verano.



Aunque los niños afectados por el virus no alcanzan el 3,5% de las hospitalizaciones en todo el país y representan el 0,26% de todas las muertes por efectos de la pandemia y no se tiene claro que afecte de manera diferente a estas edades, el avance de la variante delta preocupa a los funcionarios de salud.



Ante el repunte de la pandemia, el Centro Para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomienda por ahora que los alumnos, profesores y demás empleados de las escuelas lleven tapabocas estén o no vacunados y combinar otras estrategias, como una mejor ventilación, distanciamiento físico y pruebas de detección para frenar los contagios.



Unidad de Salud