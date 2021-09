Alta seroprevalencia no es excusa para bajar la guardia, según expertos

Con asombro recibieron algunos expertos el anuncio dado por la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, en el sentido de que el seguimiento de los estudios de seroprevalencia –con sus sucesivos ajustes estadísticos– permite saber que más del 89 % de la población probablemente ya tuvo la enfermedad (covid-19) entre sintomáticos y asintomáticos.



Para algunos salubristas como Pedro León Cifuentes, este dato, por un lado muestra la agresividad de un virus que no tiene distingos a la hora de infectar, y por otro, un nivel de optimismo debido a que –de una u otra forma– la mayor parte de la población al haber tenido la infección tiene algún nivel de defensas.



Y justo ahí es donde surge la pregunta de si esta proporción (casi el 90 %) no permitiría hablar de una inmunidad de rebaño, frente a lo cual la misma directora del INS asegura que el concepto de inmunidad colectiva del 80 % fue desestimado por los científicos del mundo hace rato, y también en el país, mucho antes de que llegara la variante delta.

“Los modelos iniciales sí tenían esa estimación, posteriormente ya no. La verdad es que el virus al parecer busca agotar la población susceptible”, agrega Ospina, quien además insiste en que esto no debe confundirse con las metas programáticas del Plan Nacional de Vacunación (PNV).



Carlos Álvarez, infectólogo coordinador de estudios covid delegado por la OMS para Colombia, cataloga la cifra de seroprevalencia como muy buena, dado que si es el dato oficial, esto significaría que muchísima gente estaría protegida; sin embargo, por tratarse de un resultado ponderado hay que mirarlo con cuidado, en razón de que en algunas poblaciones este porcentaje podría ser más alto pero en otras, tener niveles bajos con una población aún con riesgo de afectarse.



“Son estudios epidemiológicos y no individuales, y la gente podría confiarse y exponerse al riesgo”, razón por la cual insiste en no bajar la guardia.



Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo director de los servicios de infectología de la Clínica de Marly y del Hospital de la Samaritana, dice que esto demuestra que infectar a toda la población es solo cuestión de tiempo y que lo que se puede modular, incluso con variantes con mayor capacidad de contagio, es el tiempo en que esto ocurra con la aplicación rigurosa de medidas biosanitarias y la aceleración de la vacunación, porque aunque las infecciones y la inmunización con biológicos producen defensas, estas disminuyen; y si no se vigila, la población puede quedar expuesta nuevamente.

Según el INS, más del 89 % de la población probablemente ya tuvo la enfermedad (covid-19). Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Luis Jorge Hernández, doctor en Salud Pública y profesor de la Universidad de los Andes, manifiesta que esta cifra puede estar sobrestimada si se tiene en cuenta que en Colombia, según Minsalud, hay 15 millones de personas con esquemas completos de vacunación contra covid-19 y ningún municipio supera el 50 % de cobertura en estas condiciones y el grupo de 50 a 59 años apenas bordea el 40 %, y que en las poblaciones rurales las coberturas aún pueden ser muy bajas, por lo que hay que tener en cuenta que el virus todavía tiene muchas personas susceptibles para propagarse.



En lo que coinciden todos los expertos es en que los números oficiales de seroprevalencia no pueden ser una excusa para atenuar las medidas de bioseguridad por parte de las autoridades y la población en general.



De igual manera, insisten en la imperiosa necesidad de ampliar las coberturas de vacunación contra covid-19 debido a que la presencia de variantes, como delta, podría rápidamente afectar a ese segmento de la población que aún no ha sido vacunada o no ha tenido la infección con consecuencias desastrosas. “Es un momento para estar más alerta”, dice Cifuentes.



