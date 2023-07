Los servicios mundiales de vacunación llegaron a 4 millones de niños más en 2022 en comparación con el año anterior, iniciando la recuperación tras el "retroceso histórico" en la inmunización causado por la pandemia de la covid-19, según datos publicados este martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.



En concreto, en 2022, hasta 20,5 millones de niños no recibieron una o más vacunas administradas a través de los servicios de inmunización sistemática, frente a 24,4 millones de niños en 2021.



A pesar de esta mejora, la cifra sigue siendo superior a los 18,4 millones de niños que no recibieron la vacuna en 2019, antes de la pandemia, lo que subraya la necesidad de "continuar con los esfuerzos de puesta al día, recuperación y fortalecimiento del sistema".



La vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP) se utiliza como marcador mundial de la cobertura de inmunización. De los 20,5 millones de niños que no recibieron una o más dosis de sus vacunas DTP en 2022, 14,3 millones no recibieron ni una sola dosis, los llamados niños de 'dosis cero'. La cifra representa una mejora con respecto a los 18,1 millones de niños con dosis cero en 2021, pero sigue siendo superior a los 12,9 millones de niños de 2019.



"Estos datos son alentadores, y un tributo a quienes han trabajado con tanto ahínco para restablecer servicios de inmunización que salvan vidas tras dos años de descenso sostenido de la cobertura de inmunización. Pero los promedios mundiales y regionales no cuentan toda la historia y ocultan graves y persistentes desigualdades. Cuando los países y las regiones se quedan atrás, los niños pagan el precio", ha advertido el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Al respecto, la OMS y Unicef lamentan que estas primeras etapas de la recuperación de la inmunización mundial "no se han producido de forma equitativa, sino que la mejora se ha concentrado en unos pocos países".



"Los avances en países con buenos recursos y grandes poblaciones infantiles, como India e Indonesia, enmascaran una recuperación más lenta o incluso descensos continuados en la mayoría de los países de bajos ingresos, especialmente en lo que respecta a la vacunación contra el sarampión", han esgrimido.



De los 73 países que registraron descensos sustanciales en la cobertura durante la pandemia, 15 recuperaron los niveles anteriores a la pandemia en 2022, 24 están en vías de recuperación y, lo que es más preocupante, 34 se han estancado o han seguido descendiendo.



"Estas tendencias preocupantes siguen los patrones observados en otras métricas sanitarias. Los países deben asegurarse de que están acelerando los esfuerzos de recuperación y refuerzo para llegar a todos los niños con las vacunas que necesitan y, dado que la inmunización sistemática es un pilar fundamental de la atención primaria de salud, aprovechar la oportunidad para avanzar en otros sectores sanitarios relacionados", han reclamado la OMS y Unicef.

La vacunación contra el sarampión no se recupera

La vacunación contra el sarampión, uno de los patógenos más infecciosos, no se ha recuperado tan bien como otras vacunas, lo que pone a otros 35,2 millones de niños en riesgo de infección por sarampión.



La cobertura de la primera dosis contra el sarampión aumentó al 83 por ciento en 2022 desde el 81 por ciento en 2021, pero siguió siendo inferior al 86 por ciento alcanzado en 2019. Como resultado, el año pasado, 21,9 millones de niños no recibieron la vacunación sistemática contra el sarampión en su primer año de vida, 2,7 millones más que en 2019, mientras que otros 13,3 millones no recibieron su segunda dosis, lo que pone a los niños de las comunidades insuficientemente vacunadas en riesgo de brotes.



"Debajo de la tendencia positiva se esconde una grave advertencia. Hasta que no haya más países que subsanen las deficiencias en la cobertura de la inmunización sistemática, los niños de todo el mundo seguirán corriendo el riesgo de contraer y morir a causa de enfermedades que podemos prevenir. Los virus como el sarampión no reconocen fronteras. Hay que redoblar urgentemente los esfuerzos para recuperar a los niños que se quedaron sin vacunar, al tiempo que se restablecen y mejoran aún más los servicios de inmunización respecto a los niveles anteriores a la pandemia", ha comentado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.



En cuanto a la vacunación contra el VPH, ha superado por primera vez los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, la cobertura en 2019 estaba muy por debajo del objetivo del 90 por ciento, y esta cifra se ha mantenido en 2022, con coberturas medias en los programas de VPH que alcanzan el 67 por ciento en los países de ingresos altos y el 55 por ciento en los países de ingresos bajos y medios.

Peor en los países pobres

Los dos organismos apuntan que los países con una cobertura constante y sostenida en los años anteriores a la pandemia "han sido más capaces de estabilizar los servicios de inmunización desde entonces, indican los datos".



Por ejemplo, en el Asia meridional, que registró aumentos graduales y continuos de la cobertura en la década anterior a la pandemia, ha demostrado una recuperación "más rápida y sólida que las regiones que sufrieron descensos prolongados, como América Latina y el Caribe".



En cuanto a África, qué va "rezagada en su recuperación", se enfrenta a un reto adicional: "Con una población infantil en aumento, los países deben ampliar cada año los servicios de inmunización sistemática para mantener los niveles de cobertura".



La cobertura de la vacuna DTP3 en los 57 países de ingresos más bajos apoyados por la Alianza para las Vacunas Gavi aumentó al 81 por ciento en 2022, un aumento considerable desde el 78 por ciento en 2021, con el número de niños de dosis cero que no reciben vacunas básicas también disminuyendo en 2 millones en estos países.



Sin embargo, el aumento de la cobertura de DTP3 en los países que implementan Gavi se concentró en los países de ingresos medio-bajos, con los países de bajos ingresos aun no aumentando la cobertura, "lo que indica el trabajo que queda para ayudar a los sistemas de salud más vulnerables a reconstruirse".



"Es increíblemente tranquilizador, después de la enorme perturbación causada por la pandemia, ver que la inmunización sistemática se está recuperando con tanta fuerza en los países que reciben apoyo de Gavi, especialmente en lo que respecta a la reducción del número de niños que no reciben ninguna dosis. Sin embargo, de este importante estudio también se desprende claramente que necesitamos encontrar formas de ayudar a todos los países a proteger a su población, ya que de lo contrario corremos el riesgo de que surjan dos vías, en las que los países más grandes y de renta media-baja superen al resto", ha alertado el director general de Gavi, Seth Berkley.

