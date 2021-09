Menos del 30 % de la población mundial completó el esquema de vacunación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya se muestra preocupada frente a la posibilidad de alcanzar la inmunidad colectiva aunque se llegue a un alto nivel de vacunación.



Este viernes, Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa señaló que las nuevas variantes han cambiado el panorama. “Esto nos lleva al punto de que el objetivo esencial de la vacunación es sobre todo evitar las formas graves de la enfermedad y la mortalidad”, dijo.



Además, la posibilidad de que el covid-19 sea una enfermedad endémica es cada vez mayor. Al respecto, Kluge indicó que “si consideramos que el covid seguirá mutando y continuará entre nosotros, como la gripe, entonces debemos prever cómo adaptar progresivamente nuestra estrategia de vacunación ante la transmisión endémica”.

Frente a la inmunización, precisamente, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó que “ha habido pocos cambios en la situación global”, por lo que pidió extender la aplicación de la tercera dosis hasta al menos el final del año, “para permitir que todos los países puedan al menos vacunar al 40 % de su población”.



Así, reiteró la necesidad de buscar una distribución más equitativa de las vacunas en el mundo, más ahora, cuando la presencia de nuevas variantes echa por la borda, según la misma OMS, la posibilidad de que un alto índice de vacunación “vaya a detener por sí sola la pandemia”.



En esencia, el objetivo es vacunar al mayor número de personas en el mundo; sin embargo, desde que se iniciaron las inmunizaciones en diciembre pasado, se han aplicado 5.600 millones de vacunas que han beneficiado principalmente los habitantes de un escaso número de países, la mayoría del hemisferio norte y con mayor capacidad económica.

El objetivo esencial de la vacunación

Basta ver, por ejemplo, que mientras la proporción de personas vacunadas con al menos una dosis en el mundo es del 41 %, hay países como Emiratos Árabes Unidos que casi alcanzan el 90 %, mientras que Tanzania apenas llega al 0,5 %.De hecho, en los primeros 15 lugares de este escalafón solo hay dos naciones con ingresos medios: Uruguay con el 77 % y Chile con el 75 %.



Como es natural, estos porcentajes de vacunación dependen no solo de la capacidad de los países para pagar por los biológicos y la disponibilidad de los mismos, sino también del tamaño de la población de cada uno de ellos, en razón a que no es lo mismo vacunar a 9,7 millones de habitantes que en Emiratos Árabes se concentran en 83.600 km², que hacerlo en la India que tiene 1.300 millones de habitantes en 3,287 millones km².



De ahí que al referenciar en números absolutos la cantidad de personas que han recibido al menos una dosis, la India se encuentra a la cabeza con 543,4 millones, mientras que su porcentaje de cobertura apenas alcanza el 39 %, incluso por debajo del promedio mundial (41 %). Siguen Estados Unidos con 208 millones de personas vacunadas y una cobertura del 62 % y Brasil con 139,3 millones de sus habitantes con al menos una dosis y una cobertura del 65%.



En contraste está Uruguay que con haber vacunado a 2,7 millones de personas, le alcanza para una cobertura del 77 %.



Por lo anterior, un indicador importante es determinar la cantidad de dosis administradas por cada cien personas con el fin de realizar comparaciones un poco más equilibradas y en ese caso los Emiratos Árabes están a la cabeza con 185,5 dosis, seguido de Uruguay con 167,8 dosis, Singapur con 152,2 dosis, China 147,1 dosis y el Reino Unido 134,8 dosis.



Como la necesidad en el contexto de la pandemia es completar esquemas de vacunación, y más ahora que circulan variantes con mayor capacidad de infectar, este objetivo para el planeta aún está muy distante dado que a la fecha solo el 29,3% de la población cumple con esta condición.



A lo anterior se suma que ningún país tampoco ha alcanzado este objetivo. Para la muestra, están los Emiratos Árabes, que si bien se ubica en el primer lugar de cobertura de vacunación completa, esta es del 77 %, seguido de Singapur (con 76,5 %), Uruguay (77,5 %), el Reino Unido con el 64 %, Francia (61,9 %), Alemania (61,2 %), Estados Unidos, que apenas sobrepasa el 50 %, y la India, a pesar de su alto volumen de personas vacunadas, su proporción de inmunizados plenos apenas es del 12 %.



Una mirada a los países con el mayor número de personas inmunizadas plenamente, Estados Unidos concentra la mayor cantidad con 177,1 millones, India con 167 millones, Brasil 67,3 millones, Japón 62,5 millones, Alemania 51,33 millones y Reino Unido con 43,6 millones, en un muestreo que ratifica la evidencia de que el mayor número de vacunados se encuentra en los países del llamado primer mundo.



Lo anterior se reafirma al observar que en los países con ingresos bajos y medios bajos apenas se han aplicado algo más de mil millones de dosis, mientras que el resto –4.600 millones– se han utilizado en naciones de ingresos altos y medios altos, con la salvedad de que los llamados países ricos no alcanzan a ser 20 en este grupo.



Esto contrasta con el hecho de que solo el 1,9 % de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. Con todas estas asimetrías, diariamente en el mundo se aplican 30,3 millones de vacunas contra el covid-19.

Una mirada a la región

En América Latina, como es sabido, las mayores coberturas las tienen Uruguay, con el 77 % de su población con al menos una dosis (72 % con esquemas completos) y Chile, con el 75 % con al menos una dosis (71,5 % con esquemas completos).



Estas contrastan con las coberturas de Venezuela, que tiene el 9,3 % de su población parcialmente vacunada y solo el 3,9 % con esquemas completos; y Nicaragua con apenas el 3,8 % de sus habitantes con al menos una dosis y un escaso 3,1 % totalmente inmunizado.



Los demás países distan mucho de los niveles de Uruguay y Chile, tanto que Brasil, siendo uno de los países que más ha aplicado vacunas en el mundo, apenas tiene un 34 % de su población con esquemas parciales y un 30,1 % con procesos terminados.



Con un rendimiento medio se ubican Ecuador, que ya tiene la mitad de sus habitantes completamente vacunados y un 9,5 % con esquemas parciales, El Salvador (44,4 % de sus habitantes inmunizados plenamente y el 11,6 % con esquemas parciales), Panamá (con 41 % completos y un 23,2 % parciales) y Cuba (36,2 % completos y 15,1 % parciales).



Por debajo se encuentran los demás países que fluctúan entre el 25 y el 34% de esquemas completos y una proporción similar con vacunas parciales.



Otro punto importante es que si bien todas las marcas de vacunas hacen presencia en esta parte del continente, cada país tiene sus preferencias, por ejemplo, en el Perú del total de dosis que han llegado hasta ahora, la mayor cantidad (40 millones) son de Sputnik V, seguido de 32,5 millones de Pfizer.



En Argentina, 30 millones fueron suministradas por Sinopharm y 35,5 millones de AstraZeneca. Chile le ha aplicado a la mayoría de su población Sinovac (60 millones de dosis) mientras que Colombia ha repartido casi de manera igual 5 biológicos que aplica, y por su parte Johnson & Johnson lidera la aplicación en Bolivia con 15 millones de dosis.

Colombianos: 30,1 % vacunados

El Plan Nacional de Vacunación contra covid-19 en Colombia (PNV) –iniciado el 17 de febrero–, a la fecha, ha aplicado 36,8 millones de dosis, que se proyectan en 21,3 millones de personas con primera dosis y 15,4 millones con esquemas completos.



Con base en la población total (51,04 millones de habitantes), el 72,1 % de la población ya tiene al menos una dosis, y con la misma referencia, el 30,1 % de los habitantes del país ya están inmunizados plenamente contra el virus.



Al tomar como referencia la meta del PNV de vacunar al 70 % de la población (35,7 millones), el 43,1 % de esa cifra ya tiene los esquemas completos.

​

El objetivo, de acuerdo con el Gobierno Nacional, es lograr que 35 millones de colombianos tengan esquemas completos de vacuna contra covid-19 antes de terminar el año.

