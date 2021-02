Sugieren causas del cerebro covid o la 'niebla mental'

Un nuevo estudio proporciona luces a los efectos del covid-19 sobre el cerebro, que -de forma difusa- se manifiesta con síntomas diversos y de gravedad variable.



Como se sabe, desde el inicio de la pandemia, manifestaciones como la pérdida del olfato y del gusto se han vuelto comunes, sin embargo otras señales de origen neurológico inquietan a los investigadores.



Un estudio que acaba de publicar la revista Science Alert hizo una revisión de estos síntomas relacionados con el SARS-Cov2 que incluyen fatiga, pérdida de memoria, confusión y otras anomalías por compromiso del sistema nervioso central y sugieren que la inflación en estas estructuras pueden ser la causa de su presencia y permanencia en algunos pacientes.



“Cerebro covid” o “niebla mental” ha dado en llamarse esta afectación y según los investigadores que analizaron el líquido cefalorraquídeo (LCR) de 18 pacientes con cáncer, quienes también experimentaban alguna alteración cerebral y encontraron que tenían una inflamación persistente y altos niveles de citocinas en su LCR lo que explicaría los síntomas que tenían.



Las citocinas son proteínas que favorecen y controlan el crecimiento y la actividad de algunas células de defensa, de tal forma que cuando se liberan en la sangre envían una señal al sistema inmunitario para que cumpla con su función.

El problema es que además de la respuesta inmune innata, las citoquinas, también generan reacciones inespecíficas o inflamación y el nuevo coronavirus produce una descarga exagerada de estas sustancias desencadenando una “tormenta inflamatoria” que termina por afectar a todo el organismo, incluido el cerebro.



Dicha inflamación sería la responsable de los variados síntomas neurológicos que presentan algunos pacientes afectados por el covid-19, como confusión, letargo, somnolencia, fatiga e incluso alucinaciones, lo que presenta un horizonte nuevo de investigación en razón de que el sistema nervioso no tenía ningún tipo de relación con el sistema inmunológico.



Por otro lado la investigación plantea hipótesis de tratamientos que podrían no solo enfrentar dichos síntomas, sino prevenirlos.



