Las autoridades de salud están en alerta por el incremento de los casos y muertes por covid-19 que se ha registrado en los primeros días de diciembre. Los contagios del virus se suman al segundo pico respiratorio del año en el país.



De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, entre el 2 y el 7 de diciembre la cifra de casos nuevos ascendió a 5.336, la mayoría de estos en Bogotá (2.078).



En esta última semana se procesaron un total de 43.882 pruebas de covid-19, 19.779 de tipo PCR y 24.103 de antígenos.



Asimismo, la cartera sanitaria informó que los fallecidos por el virus subieron a 32, y la mayoría pertenecían a la población de riesgo que comprende adultos mayores y personas inmunosuprimidas.



Con un total de 6.323.357 casos confirmados en Colombia, de los cuales 6.145.467 se han recuperado y 141.943 han fallecido, los casos activos de covid-19 se ubican en 5.887.

Aunque la capital del país lleva la delantera en la lista de contagios nuevos, Valle del Cauca (917), Antioquia (782) y Santander (444) presentan incrementos significativos.



Además de covid-19, a las autoridades les preocupa la concurrencia de este virus con el virus sincital, adenovirus y demás causantes de infecciones respiratorias agudas en medio de la temporada invernal en el territorio nacional.



Sobre todo cuando la vacunación contra el SARS-CoV-2 parece haberse estancado y las personas han relajado sus medidas de autocuidado, como el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

Ante esta situación, el Minsalud ha pedido a la población en las últimas semanas que acuda a los puntos de vacunación autorizados en el país para que pueda iniciar o completar su esquema, y así garantizar una protección que puede caer si no se mantiene actualizada.



En el mismo sentido, el infectólogo Carlos Álvarez asegura que, aunque se estudia la medida del uso obligatorio del tapabocas en la temporada decembrina, no debería existir una ley para que los colombianos sean conscientes de la importancia de este objeto.



No obstante, el ministerio recordó recientemente que el uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio en tres espacios específicos: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), hogares geriátricos y transporte público.

