Será necesario recibir una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech para aumentar la inmunidad frente al coronavirus. Así lo aseguró este domingo el CEO de Pfizer, Albert Bourla, en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CBS.



(Siga leyendo: Covid-19: pruebas caseras podrán usarse en Colombia)

"Ahora mismo, según nuestros propios estudios, es necesario recibir una cuarta dosis de refuerzo. La protección que se alcanza con la tercera es suficiente para proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Pero no es lo bastante buena contra las infecciones, no dura mucho. Vamos a trasladar todos estos datos a la FDA y entonces veremos qué dicen los expertos de fuera de nuestra compañía", declaró Bourla durante la entrevista en 'Face the Nation'.



(Además: Las muertes globales por la pandemia pueden triplicar las cifras oficiales)

Las preocupaciones por la pandemia están disminuyendo a medida que bajan los casos de ómicron. Aun así, la capacidad del coronavirus para mutar sugiere que se necesitarán mas vacunas y refuerzos para controlar futuras variantes a medida que surjan.



(Siga leyendo: La vacuna Convidecia fue aprobada como refuerzo heterólogo en China)



Los estudios de Pfizer, tanto de la cuarta dosis de refuerzo, como de la vacuna especifica de ómicron, todavía están en marcha, dijo la portavoz Jerica Pitts. Una vez que todos los datos estén disponibles, la compañía los analizará y compartirá la información con las autoridades sanitarias y los reguladores, indicó.



Bourla mencionó que es optimista sobre el desarrollo de una vacuna contra ómicron y variantes anteriores, pero no proporcionó una fecha para la publicación de dicha información.



(De su interés: Molnupiravir: ¿quién puede tomar este medicamento?)



También se esperan los resultados de un estudio de un régimen de tres dosis de la vacuna de Pfizer para niños menores de 5 años el próximo mes, señaló.

Más noticias de Salud

-¿Cómo será la venta de pastilla de Merck en Colombia?





-Efectos secundarios comunes de la tercera dosis de Moderna y Pfizer