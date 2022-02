Al comparar las tasas de mortalidad y hospitalización por covid-19 entre vacunados y no vacunados, estas varían significativamente de acuerdo a los grupos de edad, según el reporte técnico del estudio de ‘Cohorte Esperanza’ que dio a conocer el Ministerio de Salud.



En concreto, al definir las tasas por cien mil habitantes con respecto a la hospitalización entre los 20 y los 29 años, en una muestra analizada entre el 7 de marzo de 2021 y el 5 de febrero de 2022, se encontró que la tasa de no vacunados fue de 48,4, mientras que la de los vacunados fue de 30,8. Por otro lado, en el mismo grupo de edad, la mortalidad de los no vacunados fue de 16,2 y la de los vacunados fue de 2,2.

Con lo anterior se puede decir que los no vacunados completamente en el análisis tuvieron 7,3 veces más probabilidad de morir por covid-19 que quienes estaban inmunizados.



Sin embargo, estas razones (relación de las tasas de vacunados con las de no vacunados) con respecto a la mortalidad entre los 30 y los 39 años llegó a ser de 65,1 contra 3,3, por lo que se puede concluir que en ese grupo de edad el riesgo de morir para los no vacunados es veinte veces mayor.

Bajo los mismos parámetros puede verse, por ejemplo, que entre los 40 y 49 años la tasa de mortalidad por covid-19 entre los no vacunados fue de 123,2, mientras que los vacunados fue de 7,8 en una razón de 24,7, que puede traducirse como que quienes no estaban vacunados tuvieron 24,7 veces más probabilidad de morir por el virus.



De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, el país supera el 80% de su población con al menos una dosis de la vacuna contra covid-19. Foto: Alcaldía de Medellín

Llama la atención que por encima de los 80 años estas razones tienden a igualarse. El informe muestra que la tasa de mortalidad por covid-19 entre quienes no estaban vacunados de esta población fue de 1.993,1, mientras que las de los vacunados fue de 1.428,5, por lo que hay una razón de tasas de 1,4, la más baja en la investigación después de la de 70 a 79 años, que fue de 3.



Estas comparaciones estadísticas, si bien son bajas, se inclinan significativamente a favorecer de la muerte en el contexto estadístico de quienes estaban inmunizados.



El análisis también da cuenta de la razón de estas tasas tanto en hospitalización como en muertes por covid-19 entre no vacunados y completamente vacunados, que además cuentan con las dosis de refuerzo.



Se encontró, por ejemplo, que entre los 50 y los 59 años la tasa de mortalidad por covid-19 entre no vacunados fue de 413 y la de los vacunados fue de apenas 0,9, en una razón de tasas de 456,5, la más alta de todo el análisis y que, en otras palabras, quiere decir que quienes dentro de estas edades estuvieron vacunados con refuerzo, tuvieron 456,5 veces menos probabilidad de morir que los no vacunados.



Bajo este parámetro, la razón de tasas para los mayores de 80 fue de 9,4; entre 70 a 79 años, de 20,8, y entre 60 y 69, de 51,6.



Aunque el estudio es claro en que hay algunos sesgos, sin duda muestra que las vacunas esencialmente protegen contra la enfermedad grave y la muerte en todos los grupos de edad.



