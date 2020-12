Covid-19: reuniones y compras navideñas son actividades de alto riesgo

“Nada más peligroso que mezclar pandemia con celebraciones sin protección”, afirma el médico Pedro Cifuentes, experto en salud pública, en momentos en que los casos positivos por covid-19 aumentan nuevamente en algunas regiones, coincidiendo con el inicio de la temporada navideña.

Aunque las recomendaciones para la aplicación de las medidas de bioseguridad han sido permanentes, Cifuentes manifiesta que se aprecia un preocupante relajamiento en la aplicación de las mismas en personas de todos los estratos y condiciones.



Esto ha llevado a que algunas autoridades sanitarias vaticinen infecciones, muertes y ocupación de unidades de cuidados intensivos para mediados de enero. En ese sentido, todas las voces autorizadas insisten en recordar los riesgos de ciertos comportamientos comunes y tradicionales por estas épocas, y, consecuentemente, la imperiosa necesidad de evitarlos.

Reuniones y tumultos

Se ha demostrado que la cercanía de personas con las que no se cohabita permanentemente es uno de los factores de mayor peso en la transmisión del nuevo coronavirus. De hecho, algunos países europeos casi que prohibieron las reuniones familiares en espacios cerrados y los eventos con más de cinco personas, incluso manteniendo el distanciamiento prudente.



La razón es epidemiológica. Según el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS), se parte de la evidencia de que todos los humanos son susceptibles de infectarse con el coronavirus y de transmitirlo, incluso sin presentar síntomas, lo que puede llevar a una falsa sensación de tranquilidad.



“Las estadísticas de la pandemia han demostrado que muchas infecciones, incluso con desenlaces mortales, han sido generadas en reuniones aparentemente inocentes y amparadas en falsos criterios de distanciamiento en espacios cerrados y de desinfecciones”, sostiene Álvarez.



El problema es que en las reuniones, por lo general, se comparten bebidas y comidas y se habla constantemente, lo que aumenta la circulación y concentración del virus, según la salubrista Elizabeth Beltrán.



En ambientes como ese, dice el infectólogo Carlos Eduardo Pérez, se favorece la formación de aerosoles que, al suspenderse en el aire, pueden mantenerse por varias horas y ser aspirados por las personas. incluso en reuniones de corta duración.



Esta situación es impredecible y no se puede cuantificar, y por eso la recomendación absoluta es evitar las reuniones, las concentraciones en espacios cerrados y el departir comidas y bebidas con personas con las cuales no se tiene la absoluta certeza de su relación negativa con el virus.



Pero el asunto no se limita al número de convidados, porque, según Beltrán, el encuentro de dos personas puede resultar fatal. Basta mirar el sinnúmero de personas mayores infectadas después de recibir la visita de uno de sus familiares. El asunto es que mucha gente cree que un simple abrazo no implica riesgo, a lo que se suman el uso de tapabocas mal puestos o de mala calidad, el deficiente lavado de manos e incluso el compartir elementos contaminados, que en ciertos contextos pueden ser determinantes.



“La gente en esta época quiere reencontrarse con sus familiares y celebrar con normalidad, pero la mejor recomendación es hacer estos encuentros de forma virtual”, indica Beltrán. Se ha visto cómo, por ejemplo, personas jóvenes se retiran el tapabocas en el momento de brindar y compartir en espacios públicos y discotecas, que si bien dicen aplicar las medidas de bioseguridad, no son tan rigurosos al hacerlas cumplir.

En este sentido, los riesgos también se extienden a los comercios y a los espacios de trabajo donde hay actividad presencial. Por esta época son comunes las invitaciones a festejar el fin de año o a hacer actividades empresariales. Beltrán insiste en que así se apliquen las medidas de bioseguridad, la cercanía de personas con las que no se ha tenido contacto permanente implica un alto riesgo. Justamente, esta semana, el Ministerio de Salud emitió unas recomendaciones para mitigar el coronavirus en estas épocas.



“Se debe procurar que los encuentros sean siempre con la familia nuclear. Si son de familia extensiva, usar las medidas de bioprotección; tener en cuenta que casi siempre percibimos que las personas más allegadas tienen menos probabilidad de tener el virus, entonces es en esos núcleos familiares donde también debemos protegernos”, afirmó el ministro Fernando Ruiz.



“Programar con antelación la fecha de los encuentros y la cantidad de personas a asistir permitirá tener una idea anticipada de la densidad de personas en los espacios. De igual manera, reforzar las medidas de bioseguridad en los encuentros intergeneracionales. En cuanto a las compras, hacerlas con tiempo para evitar aglomeraciones en centros comerciales si se trata de presenciales. Privilegiar las electrónicas y seguir las recomendaciones de entrega y recepción de paquetes. Los centros comerciales deben mantener la implementación de los protocolos de bioseguridad”, agregó.



Finalmente, se recomienda que las novenas siempre sean al aire libre y usar siempre el tapabocas. “Tener cuidado cuando prendemos las velas para no tener algún efecto inflamable por alcohol o aerosoles que tengamos cerca, y solo una persona debe encender la vela. El adulto debe siempre retirarse todos los elementos inflamables y como siempre, por último, no usar pólvora, eso es muy importante”, enfatizó Ruiz.



