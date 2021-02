Covid-19: Estas son las nuevas recomendaciones para vuelos nacionales

Este viernes, el Ministerio de Salud les envió una circular a la Aerocivil, los operadores de transporte aéreo, las aerolíneas y los viajeros con recomendaciones e instrucciones para garantizar un transporte aéreo seguro, tanto en el territorio nacional como hacia el extranjero.



Entre ellas, no hablar durante el trayecto, con el fin de disminuir la emisión de partículas; el uso de mascarillas, y limitaciones relacionadas con el consumo de alimentos en las aeronaves.

El Ministerio de Salud señaló que la constante investigación sobre la propagación del virus ha llevado a tener mayor claridad sobre la forma en la que este se puede propagarse: a través de partículas de diversos tamaños que son expulsadas por una persona infectada, por medio de la boca o nariz, al hablar, reír, saludar, toser, estornudar, cantar o resoplar, y que pueden quedar suspendidas en el aire.



Esto, se explica en la circular, "aumenta la probabilidad de que otras personas contraigan la infección si se encuentran en contacto directo o cercano con una persona infectada". Y así, agrega, es más probable que las pequeñas partículas queden suspendidas en el aire en espacios interiores con poca ventilación, como restaurantes, lugares de cultos, gimnasios, bares, oficinas, medios de transporte terrestre y aéreo, entre otros, y se incrementen con la permanencia de las personas por un amplio periodo de tiempo.



Por eso, la autoridad sanitaria pidió el compromiso de los operadores para brindarles a los pasajeros y tripulantes todas las garantías de bioseguridad.



En el caso de las aerolíneas, las recomendaciones e instrucciones deberán ser informadas a pasajeros y tripulación por medio de mensajes previos, así como durante el vuelo.



Estas son las nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud.

Recomendaciones a las aerolíneas

1. Exigir a los pasajeros y la tripulación, durante todo el trayecto, el uso obligatorio del tapabocas, insistiendo en el uso adecuado del mismo (cubriendo desde la nariz hasta el mentón). También deberán indicarle a los pasajeros que ajusten sus tapabocas si alguien se lo retira o lo usa de forma inapropiada.



2. Recomendar en su página web el uso de tapabocas. A las personas mayores de 80 años y aquellas que presenten comorbilidades sugerir el uso de mascarillas tipo N95, ya que presentan mayor vulnerabilidad.



3. Recomendar a los viajeros, mediante los mensajes que se emiten en cabina, no hablar durante el trayecto, con el fin de disminuir la emisión de gotas o aerosoles que se generan y se convierten en un factor de riesgo para el contagio al permanecer en el espacio cerrado de la aeronave.



4. Recordar a los viajeros que el consumo de alimentos durante el trayecto está prohibido en vuelos nacionales e internacionales menores de 2 horas.



5. En los vuelos internacionales mayores de 2 horas, en los que se preste el servicio abordo, se debe distribuir los alimentos en contenedores sellados y preenvasados, y por ubicación de letras en la aeronave. Esto, con el fin de que los pasajeros de la misma fila coman al mismo tiempo.



6. En lo posible, dejar una silla vacía de por medio para mantener el distanciamiento físico entre los pasajeros.

Recomendaciones a pasajeros

1. No viajar si presenta síntomas potencialmente asociados con covid-19, si tiene contacto estrecho con un caso positivo o ha sido diagnosticado positivo para covid-19 en los últimos 14 días.



2. Utilizar en todo momento el tapabocas o mascarilla de forma adecuada. Se recomienda el uso de mascarillas tipo N95 para mayores de 60 años o con comorbilidades.



3. En lo posible, evitar hablar durante el trayecto.



4. No consumir alimentos durante el vuelo, ni otros servicios a bordo, en vuelos menores a 2 horas. En los vuelos en los que está permitido comer, asegurarse de no retirarse el tapabocas al mismo tiempo que los pasajeros del lado.



5. Evitar compartir objetos, libros, revistas, etc, con otros pasajeros.



6. Recordar que se exige verificar el código QR de la aplicación Coronapp para vuelos nacionales, así como el formulario Check-Mig en internacionales.



