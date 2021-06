¿Qué poblaciones ya se pueden vacunar en Colombia?

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció que desde este martes se abre la etapa IV-Fase 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

Según el decreto 630, la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación tiene por objeto reducir el contagio del covid-19, contrario a la primera que buscaba reducir la mortalidad. Esta fase se compone de las etapas 4 y 5.



En la etapa 4 están “los habitantes del territorio nacional que viven en contextos en los que se dificulta garantizar el distanciamiento físico”, según la norma, que estima pueden ser 7,9 millones de personas.



Se vacunará específicamente todas las personas de 40 a 49 años y a la población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o medida de aseguramiento en modalidad intramural; personal de custodia y vigilancia de esta población y los encargados del suministro de alimentos en los establecimientos de reclusión; los bomberos activos de Colombia; socorristas de la Cruz Roja y de la Defensa Civil, de la siguiente manera:

Población que será vacunada en la etapa IV:

-La población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o medida de aseguramiento en la modalidad intramural incluyendo la del sistema de responsabilidad penal en entorno institucional de 16 años o más.



-Personal de Custodia y vigilancia de la población privada de la libertad y personal encargado del suministro de alimentación al interior de los establecimientos de reclusión.



-Los Bomberos activos de Colombia.



-Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana.



-Los socorristas de la Defensa Civil.



-Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales.



-Los Controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos.



-Los Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales activos.



-Talento humano que se desempeña en los servicios sociales para la atención de población en situación de calle.



-Talento Humano de las Comisarías de Familia encargadas de la atención y protección a población víctima de violencia intrafamiliar.



-Tripulación de barcos internacionales de transporte de carga residentes en Colombia.



-Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD.



-Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres que hacen parte de las entidades territoriales y de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social.



-La población de 40 a 49 años. En un primer momento serán vacunadas las personas entre 45 a 49 años, quienes serán inmunizados mediante agendamiento entre semana.



Ruiz también reveló que el domingo 6 de junio a las 7 de la mañana el Ministerio de Salud fue víctima de un ataque informático que cerró completamente la conectividad del portal de la entidad hasta el jueves pasado.



“El ataque buscaba dañar y afectar las bases de datos de Mi Vacuna y pudo ser contrarrestado por los ingenieros del Ministerio. Por esa razón se ha venido presentando un retraso en el cargue de la información de personas con comorbilidades y grupos especiales. Ya están cargados más de cinco millones de personas con comorbilidades y una amplia cobertura de grupos como los maestros y las Fuerzas Militares”, manifestó el Ministro de Salud.



En ese sentido, el ministro manifestó que a partir de esta etapa los grupos poblacionales y los que se seleccionan por edad no necesitarán estar en Mi Vacuna para acceder a las dosis. No obstante, los grupos especiales y las personas con comorbilidades sí tendrán que aparecer en la plataforma para recibir biológicos.

Otros casos de priorización

Además de los grupos poblaciones mencionados, hoy en Colombia también puede acceder a la vacuna cualquier persona entre 12 y 59 años de edad que presente al menos una de las siguientes condiciones:



1. Enfermedades hipertensivas

2. Diabetes

3. Insuficiencia renal

4. VIH

5. Cáncer

6. Tuberculosis

7. EPOC

8. Asma

9. Obesidad Grado 1, 2 Y 3 (Índice de Masa corporal >30)

10. En lista de espera de trasplante de órganos vitales

11. Post trasplante de órganos vitales.

12. Enfermedad isquémica aguda del corazón

13. Insuficiencia cardíaca

14. Arritmias cardíacas

15. Enfermedad cerebro vascular

16. Desórdenes neurológicos

17. Síndrome de Down

18. Inmunodeficiencia primaria

19. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes

20. Autismo

21. Trastorno bipolar

22. Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión disfunción cerebral o a enfermedad somática

23. Fibrosis Quística

24. Artritis reumatoide

25. Lupus Eritematoso Sistémico

26. Espondilitis Anquilosante

27. Vasculitis

ELTIEMPO.COM

