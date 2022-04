Los casos de covid-19 continúan incrementando en Shanghái, por lo que las autoridades han decidido extender los confinamientos y tomar medidas para frenar el índice de contagios en la metrópolis de 25 millones de habitantes.



La capital económica china es actualmente el epicentro del peor brote de coronavirus en China desde principios de 2020, debido a la variante ómicron. En China, cualquier persona que dé positivo, aunque sea asintomática o tenga una infección leve, tiene que estar aislada de las personas no contagiadas.



Si bien la situación parece alarmante en el país asiático, el Instituto Nacional de Salud en Colombia reitera que el comportamiento epidemiológico que se observa en China tiene claras explicaciones técnicas y no significa que el resto del mundo y Colombia tendrán que transitar este mismo fenómeno.



China es un país que apostó por la conocida política de "covid cero", cuya estrategia se basa en cerrar las fronteras de una región restringiendo al máximo la entrada y la salida de las personas. Por otro lado, en su interior, las autoridades contaban con pruebas de detección masivas, un eficaz sistema de rastreo de contactos y unos confinamientos drásticos que han afectado a ciudades enteras.



Al comenzar la pandemia, esta estrategia parecía ser una buena opción. Sin embargo, la evidencia demostró que se trataba de la estrategia menos efectiva a mediano y largo plazo.



En concreto, las autoridades sanitarias chinas dieron a conocer conteos diarios de varios miles de casos de covid-19 en la provincia de Jilin que motivó los cierres completos de los entornos y ordenar la cuarentena de sus 24 millones de residentes, lo que de paso se convirtió en el confinamiento completo de una provincia después de los impactantes encierros de Wuhan y Hebei en los albores pandémicos.



Esto ocurrió menos de una semana después de que los 12,5 millones de habitantes de Shenzhen fueran sometidos a una cuarentena total de cinco días, a lo que se sumaron otros cierres incluso cerca de la capital, Pekín.



De hecho, en lo que va corrido de 2022, este país oriental ha registrado más casos que el año pasado, frente a lo cual algunas autoridades califican la situación como la más difícil en el tiempo reciente, todo en el marco de la estrategia nacional "covid cero", que parece no dar abasto frente a la creciente demanda por casos condicionados por las variantes más transmisibles (ómicron y sus recientes linajes) que en dicho país, independientemente de la gravedad, exigen aislamiento, una conducta que empieza a ser cuestionada.



China no fue el único país en establecer estrategias de "covid cero". Países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur, entre otros, aplicaron enfoques similares, suponiendo que podrían mantenerse ilimitadamente en una burbuja o calculando que las vacunas serian 100% efectivas contra el virus.



Luego del desarrollo de vacunas contra el covid-19 y la aparición de variantes mucho más transmisibles como delta y ómicron, muchos de esos países comenzaron a modificar su estrategia hacia la idea de "aprender a vivir con el virus", más que apostar por su desaparición. China fue la excepción.



Los demás países se dieron cuenta que mantener aisladas a una cantidad de personas lo único que permitiría sería una mayor mutación del virus, un aumento de casos y la saturación del sistema de salud. Los países con mejores estrategias apostaron por vacunar primero a la población de mayor edad, seguida de las personas con algunas condiciones especiales de salud y luego al resto de la población. Según el Instituto Nacional de Salud, Colombia estuvo entre los países que contó con un ejercicio juicioso y ordenado de priorización.



La consultora internacional Eurasia Group, ubicó la política "covid cero" de China como la principal amenaza global para 2022. El informe señala que “La población prácticamente no tiene anticuerpos contra ómicron. Mantener el país cerrado durante dos años ha hecho que ahora sea más arriesgado volver a abrirlo".



La política que actualmente tiene China no podrá contener las infecciones, lo que provocará brotes más grandes y requerirá, a su vez, confinamientos más severos. Esto conducirá a mayores problemas económicos, más intervención estatal y una población más insatisfecha.



Otra de las dificultades de China, es que no ha autorizado en su país el uso de vacunas de ARNm que confieren una mejor protección que las que han desarrollado localmente como Sinovac que se basan en un virus atenuado y, como ya lo ha demostrado la evidencia científica, no presenta la misma efectividad y tampoco previene la posibilidad de infección, ya que su finalidad está dirigida a evitar la enfermedad grave y la muerte.



En contraste, Colombia ha utilizado estrategias totalmente diferentes, ya que el país solo recurrió a las cuarentenas estrictas en el primer semestre del año 2020. Estas restricciones fueron selectivas de acuerdo con la evolución de diferentes indicadores. Además, ese mismo año se midieron niveles de seroprevalencia en 10 de sus principales ciudades, se continuó con estrategias no farmacológicas y se implementó la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS).



En 2021 comenzó el programa de vacunación con un gran abanico de biológicos que incluía vacunas de ARNm (Pfizer, Moderna), vacunas con virus completo inactivado (Sinovac) y vacunas con vector (AstraZeneca y Janssen), además se continuó con las medidas no farmacológicas y la estrategia PRASS.

