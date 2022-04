Los indicadores de contagio y decesos por covid-19 continúan disminuyendo en el país. El Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que ayer se registraron 282 recuperados, 274 nuevos casos y 4 fallecidos.



No obstante, cabe mencionar que las bajas cifras de muertes y contagios que se han registrado en las últimas semanas no significan el fin de la pandemia, sino la evolución de una dinámica viral que por el momento proyecta variables más contagiosas pero menos mortales.



Si bien un número bajo de muertes en el país es una buena noticia, esto no significa el fin de la pandemia y menos la desaparición del virus. Es una etapa que en conjunto es necesario cuidar para prolongarla.



Con este objetivo, hay que seguir aplicando las medidas para proteger personas con factores de riesgo (adultos mayores, pacientes con problemas inmunológicos, que padezcan cáncer, estén en tratamientos que alteren sus defensas, etc.), completar los esquemas de vacunación-incluídas las dosis de refuerzo según disposiciones del Ministerio de Salud-y vigilar bien aquellos conglomerados en los que el virus pueda circular con mayor intensidad.



De hecho, una de las razones por las que han disminuido los indicadores contempla el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, que ha cubierto a casi siete de cada diez colombianos con su esquema completo, es decir, 35.189.703 personas.



El hecho de que haya tantas personas vacunadas ha incidido en que los contagios se reduzcan: aunque no previenen las infecciones con un 100 % de efectividad, sí limitan la capacidad de circulación del virus.



En síntesis, las cifras de la pandemia en el país de los últimos días son un buen camino hacia una fase endémica que permitiría la convivencia con el virus pero en contextos más predecibles y manejables.



Sin embargo, cabe mencionar que es la Organización Mundial de la Salud (OMS) la autoridad sanitaria a la que corresponde declarar el fin de la pandemia, y dadas las asimetrías en términos de recursos sanitarios y disponibilidad de vacunas en muchos países, esto aún no es posible, así en algunos lugares se piense que ya se puede pasar la página de la pandemia.