Luego de 139.741 muertes por covid-19 en Colombia y más de seis millones de casos, este viernes el Ministerio de Salud reportó en su informe diario tres personas fallecidas por el virus en el país, una cifra que no se registraba desde principios de 2020 cuando la pandemia apenas estaba iniciando.



No obstante, cabe mencionar que las bajas cifras de muertes y contagios que se han registrado en las últimas semanas no significan el fin de la pandemia, sino la evolución de una dinámica viral que por el momento proyecta variables más contagiosas pero menos mortales.



De hecho, el aumento de los casos de covid-19 que registran países como China y otras naciones de Europa como Inglaterra, Alemania e Italia, así lo demuestra.



En concreto, el Sars-CoV-2 se modifica de manera fácil en la medida que se transmite entre personas, y como lo dijo un informe de EL TIEMPO, aún existen en el planeta 2.800 millones de personas (casi la tercera parte de la humanidad) que no han recibido vacunas contra covid-19 y son las regiones donde habitan potenciales ‘fábricas’ de formas más transmisibles o más mortales del virus, que podrían poner en riesgo las treguas que en términos de casos y muertes tiene la pandemia en estos momentos, como ocurre en Colombia.



De este modo, un número bajo de muertes en el país es una buena noticia, pero esto no significa el fin de la pandemia y menos la desaparición del virus. Es una etapa que en conjunto es necesario cuidar para prolongarla y evitar que se reactive. Para eso hay que seguir aplicando las medidas para proteger personas con factores de riesgo (adultos mayores, pacientes con problemas inmunológicos, que padezcan cáncer, estén en tratamientos que alteren sus defensas, etc.), completar los esquemas de vacunación-incluídas las dosis de refuerzo según disposiciones del Ministerio de Salud-y vigilar bien aquellos conglomerados en los que el virus pueda circular con mayor intensidad.



En síntesis, las cifras de la pandemia en el país de los últimos días son un buen camino hacia una fase endémica que permitiría la convivencia con el virus pero en contextos más predecibles y manejables.



Sin embargo, cabe mencionar que es la Organización Mundial de la Salud (OMS) la autoridad sanitaria a la que corresponde declarar el fin de la pandemia y dadas las asimetrías en términos de recursos sanitarios y disponibilidad de vacunas en muchos países, esto aún no es posible, así en algunos lugares se piense que ya se puede pasar la página de la pandemia.



Incluso recientemente (13 de abril) el organismo internacional decidió mantener la declaratoria de emergencia sanitaria internacional o pandemia porque "no es el momento de bajar la guardia", sino más bien de que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis.



Al respecto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el Comité de Emergencias de la OMS (órgano compuesto por científicos independientes) ha recomendado no cambiar el nivel de alerta en relación con la covid-19 en vista de que el virus sigue transmitiéndose de forma intensa.





UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET