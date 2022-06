El Ministerio de Salud y Protección Social, dio a conocer que en la semana del 10 al 16 de junio se registraron 13.810 casos nuevos de covid-19 en el territorio nacional luego de procesar 128.803 pruebas.



Ante el aumento de nuevos contagios durante varias semanas, el ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró recientemente que Colombia, al igual que otros países en el mundo, estaba ante un quinto pico de contagios por la circulación de la una subvariante ómicron.



Por su parte, el Instituto Nacional de Salud aseguró que la variante que circula predominantemente en el país es ómicron y su subvariante BA.2, siendo la responsable del 64,33% de los casos.



No obstante, las autoridades de salud han dicho que la variante ómicron del virus-predominante en el país- ha mostrado ser más contagiosa pero menos mortal.



‘’Hemos visto que en los últimos días comparado con otras semanas se han subido los contagios no podemos decir afortunadamente que eso se está viendo en términos de la letalidad”, dijo el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, al indicar que, según cifras del Ministerio de Salud, “la positividad acumulada creció al 12 %, cuando se había logrado un descenso, meses atrás, al 2 %”, aunque no se compara con otros picos de la pandemia.



En consecuencia, el ministro anunció que en Colombia "sí hay un pequeño pico. De hecho, la semana pasada se incrementó el número de casos, 3.092 casos más, y estamos viendo que en Colombia esta creciendo una nueva subvariante de ómicron, que es la B4”.



El ministro aclaró que este es un pico de contagios, no de fallecimientos, en el cual el país se mantiene estable, lo cual da claridad del nivel de protección que tienen los colombianos, gracias a las vacunas.



“De hecho las hospitalizaciones por cuidado intensivo en Colombia han venido

reduciéndose sustancialmente”, explicó. De esta manera se tiene claro que lo que existe, es un panorama de mayor contagio sin mayor mortalidad ni severidad.



Y completó que la letalidad actual está muy por debajo de 1, en contraste a los 2.2 que se tuvo durante la pandemia. “Realmente ómicron es una variante altamente transmisible pero que definitivamente muestra una baja mortalidad”.



Ante el aumento de nuevos contagios, la entidad fue enfática al decir que se deben mantener hábitos como el lavado de manos y el uso inteligente de tapabocas.

Las medidas

El Ministerio de Salud hizo un llamado a todos los entes territoriales y prestados de servicios de salud a “mantener el esfuerzo para garantizar a la población el acceso a las vacunas”, señaló Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía.



La funcionaria explicó que desde el 6 de mayo se viene presentando un incremento en el número de casos reportados, “a diferencia de ese quinto pico que vemos incipiente, en fallecidos no hemos presentado un aumento significativo en el reporte. Sin embargo, se siguen presentando muertes”.



El fortalecimiento de la vigilancia de enfermedades respiratorias y el aumento de la proporción de vacunados ha permitido al país mantener cierto grado de estabilidad epidemiológica, pero los especialistas mencionan que es importante aplicar los refuerzos de acuerdo a las indicaciones dadas.



Desde el Ministerios de Salud, expertos han agregado que no solo se debe garantizar el acceso a las vacunas, sino también a las pruebas de diagnóstico, de acuerdo con los lineamientos para pruebas, las cuales deben seguir orientando el manejo clínico.



En consecuencia, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, explicó que el Grupo de Expertos y el Comité Asesor de Vacunas recomendó la aplicación de una cuarta dosis para la población de 12 a 49 años. El jefe de cartera reiteró que para este grupo de edad, la aplicación del biológico solo será bajo recomendación médica.



Además, la funcionaria señaló que se debe fortalecer la vigilancia epidemiológica y tener en cuenta que la circulación simultánea de virus, que actualmente se presenta en el país, aumenta la demanda en los servicios de salud.



Al respecto, Cuellar dijo que se deben reforzar las campañas de comunicación del riesgo, especialmente para que la población más susceptible a complicaciones mantenga las medidas de bioseguridad.



Por otro lado, el director de Promoción y Prevención, Gerson Bermont destacó que ante la tendencia de un quinto pico, se debe mejorar la comunicación del riesgo en las comunidades, debido a que, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica, este quinto pico del covid-19 se podría consolidar en las próximas semanas.



El director añadió que las personas que están ingresando a los servicios UCI actualmente, son las que no se han vacunado, no han completado los esquemas o no han acudido por las dosis de refuerzo.



“Las cifras del avance del Plan Nacional de Vacunación deben ser coherentes con lo que está sucediendo en los territorios. Debemos recordar que lo que estamos buscando es una inmunidad sostenida que garantice que los anticuerpos en las personas se mantengan activos, para poder combatir el virus que aún se encuentra circulando entre nosotros”, concluyó.



Las autoridades han enfatizado en que es fundamental que las personas continúen implementando medidas como el lavado constante de manos; iniciar, completar y aplicar refuerzo del esquema de vacunación contra covid-19; incrementar la limpieza y desinfección permanente de superficies y elementos de contacto constante y directo, entre otras.

