El 29 de enero de este año, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) autorizó el uso de emergencia del Molnupiravir para tratar el covid-19 bajo ciertas condiciones. El medicamento empezó a comercializarse en el país desde el 11 de marzo de 2022.



(Siga leyendo: Molnupiravir: esto es lo que se sabe del precio de las pastilla anticovid)



Es importante aclarar que en el mercado el único fármaco autorizado para el tratamiento del covid-19 es el Molnupiravir, de la biofarmacéutica MSD y solo se puede obtener bajo fórmula médica, ya que las personas deben cumplir con ciertas condiciones para poder consumirlo.



(Además: Molnupiravir: ¿quién puede tomar este medicamento?)

El fármaco oral contra la covid-19 molnupiravir elimina el virus Sars-Cov-2 activamente infeccioso al tercer día de iniciar la terapia, según un estudio que se presentó en el Congreso europeo de microbiología clínica y enfermedades infecciosas (ECCMID).



(De su interés: Píldoras contra el covid-19: ¿serán cubiertas por las EPS?)



Sin embargo, “muchos pacientes” que recibieron el placebo tardaron hasta cinco días en eliminarlo y, en algunos casos, más tiempo, señala el estudio, que ha sido realizado por la empresa farmacéutica MSD, el nombre comercial de Merck, fabricante del medicamento.



El ensayo MOVe-OUT en fase 2/3 ya confirmó la superioridad del fármaco frente al placebo en adultos no hospitalizados con covid-19 de leve a moderada y riesgo de progresión a enfermedad grave, si se iniciaba la terapia en los cinco días siguientes al inicio de los síntomas, según publicó The New England Journal of Medicine.



Al tercer día de tratamiento, a ninguno de los 92 participantes que recibieron molnupiravir se le detecto Sars-CoV-2 infeccioso, en comparación con el 21,8 % (20 de 96) de los participantes que tomaron el placebo.



Después de cinco días, las personas tratadas con el fármaco permanecían sin virus, mientras que en el otro grupo aún se detectó en un 2,2 %. Finalmente, al décimo día ninguno de los participantes en ambos grupos fueron positivos al virus.



(Lea también: Molnupiravir: ¿quién podrá recibir este tratamiento contra el covid-19?)



A partir de los resultados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la inclusión de este antiviral en su lista de tratamientos recomendados contra el covid-19, y ha sido aprobado también para su uso de urgencia en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Japón, entre otros.

Más noticias de Salud

-Invima otorga autorización para la píldora de Merck contra el covid-19







-Pastillas de Merck pueden ser una nueva arma contra el covid, dice la OMS