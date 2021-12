A medida que aumentan las infecciones por ómicron, la nueva variante del coronavirus, las personas se preguntan cuáles son sus síntomas para poder identificar si se está infectado con dicha cepa.



Según expertos, la mayoría de los síntomas son como los de un resfriado común. Se pueden presentar dolores de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fatiga, y estornudos, pero en definitiva se trata de indicadores mucho más leves que los de otras variantes del virus. Por esta razón, siempre será necesario recurrir a una prueba de detección de covid-19.



Actualmente, existen dos pruebas para detectar la enfermedad. Ambas son sensibles y muy útiles, aunque en casos muy escasos y específicos pueden arrojar un resultado equivocado.



La primera de ellas es la prueba PCR. Esta es de las más sensibles y específicas porque detecta el material genético del virus. Es eficiente desde el primer día en que se presentan síntomas y la recolección de la muestra suele realizarse con un hisopado nasofaríngeo o nasal.



Sin embargo, la obtención de resultados de esta prueba puede tardar de 24 a 48 horas y como requiere conocimientos especializados, suele ser más cara y puede arrojar resultados positivos pese a que la persona ya no esté infectada.



Por otro lado, está la prueba de antígenos, que detecta proteínas del virus. El método de recolección es el mismo, pero detecta rápidamente si una persona puede transmitir la infección o no.



Es muy útil porque los resultados suelen estar listos entre 15 y 20 minutos, mediante el uso de un dispositivo similar al de una prueba de embarazo. No obstante, suele ser mucho más propensa a indicar un resultado equivocado dada su poca sensibilidad ante cargas virales bajas y, en algunas ocasiones, ante casos asintomáticos.



Para este punto, de acuerdo con recomendaciones dadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), si la prueba que se realiza arroja un resultado negativo, pero usted tiene síntomas de covid-19, debe aislarse y mantenerse alejado de los demás.



Adicional, puede contactar a su proveedor de atención médica acerca de sus síntomas, especialmente si se agravan durante las pruebas de seguimiento y la duración del aislamiento, por lo menos 13 días desde el inicio de los síntomas.



En estos casos, los expertos señalan que lo mejor que se puede hacer es quedarse en casa aislado para no diseminar tampoco una gripa común (cualquier otra infección respiratoria o covid en caso de que sea un falso negativo) entre las personas que lo rodean.

