De acuerdo con los reportes semanales del Ministerio de Salud y Protección social, en este último mes se ha presentado un leve aumento de casos por covid-19, sumado al pico sostenido de infecciones respiratorias agudas que se registran en algunas ciudades, por lo que las autoridades sanitarias hacen un llamado a completar esquemas de vacunación y quedarse en casa si se presentan síntomas gripales.



El último informe de Minsalud al respecto, registra que en la última semana se presentaron 27 decesos por el virus, así como 8.742 nuevos contagios luego de procesar 133.882 pruebas diagnósticas.



Las cifras dejan ver que se documentaron más del doble de muertes (27 decesos) con respecto a la semana anterior (13), así como un aumento de los casos (en la semana del 26 al 2 de mayo se registraron 5.650 casos tras procesar 119.113 pruebas).



La curva de nuevos casos registrados en Colombia durante las últimas tres semanas se ha elevado pasando de 1.761 nuevos casos en la semana del 6 al 12 de mayo, a 3.795 durante la semana del 13 al 19 de mayo, a un total de 4.344 casos documentados del 20 al 26 de mayo, y 5.650 en la semana que va del 27 de mayo al 02 de junio.



Según el informe de la cartera de Salud, actualmente el país tiene 9.120 casos activos de covid-19 y 7 conglomerados, entre los que se encuentran Bogotá, Meta Nariño y Norte de Santander.



En algunas ciudades como Bogotá se ha registrado un total de 1.431 casos activos de covid-19, lo que permite evidenciar un aumento del 45 % respecto a la última semana del mes de abril; el aumento de casos se concentra en la población de 30 a 49 años.



De esta forma, Bogotá (4.098), Antioquia (995), Barranquilla (874), Valle (501), Santander (353) y Santa Marta (288) son los territorios en donde se registraron mayor número de nuevos contagios.



Al respecto, las autoridades han mencionado que continúan monitoreando el comportamiento del virus y que mantienen las acciones de búsqueda activa diaria con la toma de muestras en puntos estratégicos de cada ciudad.



Además, hicieron énfasis en que el país se encuentra atravesando el primer pico de infección respiratoria aguda del año, en el que además del coronavirus, están circulando otros 21 virus respiratorios que están afectando principalmente a los menores de cinco años de edad.



Cabe destacar que los departamentos con menos casos nuevos son San Andrés (3), Chocó (4), Caquetá (6), Putumayo (8), Araura (16) y Quindío (20).



Además, de los 27 decesos por el virus registrados en la última semana en Colombia, dos de ellos fueron menores de 2 y 12 años en Puerto López (Meta) y Montería (Córdoba). El menor de dos años de edad presentaba enfermedad cardiovascular entre las comorbilidades.



A la fecha, en el territorio nacional se han registrado 6'117.847 casos confirmados del virus y 5'943.925 personas se han recuperado. En más de dos años de pandemia 139.894 personas en el país han fallecido por covid-19.

Sobre los servicios de hospitalización general y UCI

Por otro lado, debido al aumento de casos por covid-19 y gripa, las autoridades han mencionado que los servicios de hospitalización general y Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) para la atención de población pediátrica en ciudades como Bogotá se encuentran con una ocupación superior al 90 % como consecuencia de las afectaciones respiratorias que se han presentado en niños y niñas.



Al respecto, John Delgado, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud, explicó que actualmente, hay 10.557 camas UCI habilitadas en el país, según el REPS, de las cuales está disponible el 47 %. Del porcentaje ocupado, la mayor presión se presenta por patologías no covid, como procedimientos quirúrgicos, accidentalidad y pico respiratorio pediátrico.



Solo en el departamento del Cauca se está presentando una ocupación de camas UCI con casos de sospecha de covid, diferente al comportamiento nacional, particular que ya se está estudiando.



Delgado señaló que, si bien el comportamiento es diferente en los territorios, "la disponibilidad de UCI pediátrica es del 27 % a nivel nacional, por casos no covid. Casanare, Quindío, Sucre y Boyacá son los departamentos que llegaron al tope de la ocupación de UCI pediátrica y tienen nulidad de disponibilidad".

Esto dicen los expertos sobre el aumento de casos

De acuerdo con Carlos Álvarez, infectólogo, coordinador de Estudios covid-19 y delegado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Colombia, la situación que atraviesa en este momento el país sigue contemplando cuatro factores que son ejes de la transmisión. Según el especialista, "el primero de ellos tiene que ver con las características de virus, es decir, las variantes que están circulando, en este caso ómicron, que en algunos casos puede hacer reacciones cruzadas con otras variantes".



Lo segundo es la pérdida de inmunidad, que se va generando por la vacunación y la inmunidad natural. "Sabemos que a medida qué pasa el tiempo, después de 4 o 6 meses las personas que se han vacunado o se han infectado naturalmente van perdiendo cierta protección ante el virus", explica Álvarez.



Un tercer factor es la disminución de las medidas no farmacológicas como la no adherencia al uso del tapabocas que aumenta el riesgo y, finalmente, una cuarta causa estaría ligada a las condiciones climáticas, "especialmente en épocas de lluvia hay proliferación de virus respiratorios, incluyendo el de Sars-CoV-2 que se da porque mejoran las condiciones de supervivencia del virus. La humedad lo facilita y las personas se exponen a tener un mayor contacto estrecho", concluye el infectólogo.



Al respecto, Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, aseguró que que la pandemia no ha terminado, “tenemos buenos logros y avances, los indicadores de hospitalización y muerte están bajos haciendo relación con

el histórico, pero van en aumento respecto a las últimas semanas. Observamos un incremento en contagio y en muertes comparado con las últimas cuatro semanas y esto debe ponernos en alerta, el covid-19 sigue circulando”, y en línea con esto manifestó que hay un relajamiento en la población, así como en la aplicación de vacunas.



“Estamos en un punto de inflexión y esta pandemia nos ha enseñado. Hemos tenido cuatro picos fuertes que nos han causado dolor y muerte, y podríamos tener un quinto pico, ojalá en casos y no en fallecimientos, pero en manos nuestras está ese resultado. Esto está dado si logramos completar los esquemas de vacunación”, aseveró.



Las autoridades han enfatizado en que este leve aumento en los registros de casos positivos no debe alarmar a la población, pero es fundamental que las personas continúen implementando medidas como el lavado constante de manos; iniciar, completar y aplicar refuerzo del esquema de vacunación contra covid-19; incrementar la limpieza y desinfección permanente de superficies y elementos de contacto constante y directo, entre otras.

Así avanza la vacunación

“La vacunación no ha terminado, y en la última semana se mantuvo estable, lo que quiere decir que hay relajación con sólo 31 mil dosis aplicadas esta semana”, dijo Gerson Bermont, por lo que solicitó a la población y autoridades sanitarias fortalecer la inmunización puesto que se ha evidenciado este incremento de contagios.



Detalló en el avance del Plan Nacional de Vacunación, que en primera dosis y únicas dosis ya se registra un 83.2 %, lo que significa que 42.492.903 personas ya iniciaron sus esquemas, y de estas, 36.081.319 personas cuentas con segunda dosis (70.7 %).



En tal sentido, el funcionario resaltó que todos aquellos que aún no han iniciado o completado sus esquemas, están a tiempo de hacerlo, ya que hay que buscar la protección de toda la población en el territorio nacional.



Mientras tanto, indicó que la población con dosis de refuerzo ya es de 12.721.862, lo que representa el 35.6 %; y son 554.958 personas las que han recibido segunda dosis de refuerzo. Respecto a este indicador, Bermont hizo especial énfasis al solicitar a toda la población que ya completó sus esquemas iniciales, a que acudan por su refuerzo si no lo han hecho. Así mismo todos los mayores de 50 años, para que se apliquen la también llamada cuarta dosis, toda vez que son los de mayor riesgo frente al covid-19.



“No hay excusas para no vacunarse, ya han llegado al país cerca de 100 millones de dosis y están por llegar nuevos biológicos, con lo que se mantiene un stock de vacunas en los territorios para todos los que quieran ir por su vacuna”, sostuvo.



En este punto, las autoridades manifiestan que continuar con la aplicación de dosis de refuerzo y segundas dosis es fundamental. Al respecto, se documentó que 12'719.794 personas se han aplicado dosis de refuerzo y tan solo 554.966 se han vacunado con segundos refuerzos (cuarta dosis).



En lo que corresponde a vacunación en niños, el director hizo énfasis para que los padres y madres acerquen a sus hijos a los puestos de vacunación en el país.



“En primeras dosis en niños vamos en el 65.3 % (4.651.895), pero la principal preocupación está en la segunda dosis, donde estamos en el 44.5 % (3.169.715)”. En gestantes por su parte, la vacunación es del 44.7% (222.525) “y la recomendación es que se sigan vacunando”.



Sobre la disminución en las tasas de vacunación, Gerson Bermont, mencionó que es importante, que las medidas no relajen el ejercicio sino que favorezcan el mensaje de comunicación en riesgo, el autocuidado y la responsabilidad de las personas, “vamos en 12.7 millones de colombianos con el primer refuerzo y eso apenas representa el 35 % de la población objeto, ahí hay una brecha de riesgo”, reconoció, por lo cual envió un mensaje a todas las instituciones a no bajar la guardia y garantizar la protección de toda la población.

