Durante el lanzamiento de la Política Pública de Salud, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que en varios países de América Latina se está viendo un ‘’brotecito‘’, un ‘’piquito‘’, por llamarlo así, en términos de contagios y Colombia no es la excepción.



El mandatario hizo esta advertencia basado en datos recientes del Ministerio de Salud según los cuales, la positividad acumulada aumentó al 12 %, cuando se había logrado un descenso previo. Las autoridades sanitarias han aclarado que se trata de un leve aumento de casos por covid-19, sumado al pico sostenido de infecciones respiratorias aguadas.



‘’Hemos visto que en los últimos días comparado con otras semanas se han subido los contagios no podemos decir afortunadamente que eso se está viendo en términos de la letalidad”, dijo el mandatario al indicar que, según cifras del Ministerio de Salud, “la positividad acumulada creció al 12 %, cuando se había logrado un descenso, meses atrás, al 2 %”, aunque no se compara con otros picos de la pandemia.



En consecuencia, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunció que Colombia vive un pequeño pico. “Sí hay un pequeño pico. De hecho, la semana pasada se incrementó el número de casos, 3.092 casos más, y estamos viendo que en Colombia esta creciendo una nueva subvariante de ómicron, que es la B4”, indicó el ministro.



El ministro aclaró que este es un pico de contagios, no de fallecimientos, en la cual

el país se mantiene estable, lo cual da claridad del nivel de protección que tienen los colombianos, gracias a las vacunas.



“De hecho las hospitalizaciones por cuidado intensivo en Colombia han venido

reduciéndose sustancialmente”, explicó. De esta manera se tiene claro que lo que existe, es un panorama de mayor contagio sin mayor mortalidad ni severidad.



Y completó que la letalidad actual está muy por debajo de 1, en contraste a los 2.2 que se tuvo durante la pandemia. “Realmente Ómicron es una variante altamente transmisible pero que definitivamente muestra una baja mortalidad”.



El jefe de cartera sostuvo que lo que se puede analizar que hay una adaptación del virus muy cercana a la endemicidad. “Contagiando personas, pero no necesariamente llevando a una letalidad”, dijo. Pero reconoció que “en lo que sí tenemos un riesgo, es en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente. Entonces ahí si tenemos una preocupación, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los adultos mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo.”.



Al respecto, Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, aseguró previamente que la pandemia no ha terminado, “tenemos buenos logros y avances, los indicadores de hospitalización y muerte están bajos haciendo relación con el histórico, pero van en aumento respecto a las últimas semanas. Observamos un incremento en contagio y en muertes comparado con las últimas cuatro semanas y esto debe ponernos en alerta, el covid-19 sigue circulando”, y en línea con esto manifestó que hay un relajamiento en la población, así como en la aplicación de vacunas.



“Estamos en un punto de inflexión y esta pandemia nos ha enseñado. Hemos tenido cuatro picos fuertes que nos han causado dolor y muerte, y podríamos tener un quinto pico, ojalá en casos y no en fallecimientos, pero en manos nuestras está ese resultado. Esto está dado si logramos completar los esquemas de vacunación”, aseveró.



Las autoridades han enfatizado en que este leve aumento en los registros de casos positivos no debe alarmar a la población, pero es fundamental que las personas continúen implementando medidas como el lavado constante de manos; iniciar, completar y aplicar refuerzo del esquema de vacunación contra covid-19; incrementar la limpieza y desinfección permanente de superficies y elementos de contacto constante y directo, entre otras.



Los especialistas han mencionado que continúan monitoreando el comportamiento del virus y que mantienen las acciones de búsqueda activa diaria con la toma de muestras en puntos estratégicos de cada ciudad.

La importancia de la vacunación

En su intervención, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, indicó que Colombia ya superó las 85 millones de dosis aplicadas contra el covid-19. “Durante la semana del 1 al 7 de junio se aplicaron 330.612 dosis”, destacó al recordar que es importante completar el esquema de vacunación o aplicar el refuerzo en un momento en donde están incrementando los casos.



También informó que del 3 al 9 de junio, se reportaron 8.742 nuevos casos de nuevo coronavirus en Colombia. Además, señaló que en este período 27 personas fallecieron debido a esta enfermedad respiratoria, de las cuales dos eran niños.



Por su parte, Gerson Bermont, advirtió que “la vacunación no ha terminado, y en la última semana se mantuvo estable, lo que quiere decir que hay relajación con sólo 31 mil dosis aplicadas esta semana”. Por este motivo, el director solicitó a la población y autoridades sanitarias fortalecer la inmunización puesto que se ha evidenciado este incremento de contagios.



Detalló en el avance del Plan Nacional de Vacunación, que en primera dosis y únicas dosis ya se registra un 83.2 %, lo que significa que 42.492.903 personas ya iniciaron sus esquemas, y de estas, 36.081.319 personas cuentas con segunda dosis (70.7 %).



En tal sentido, el funcionario resaltó que todos aquellos que aún no han iniciado o completado sus esquemas, están a tiempo de hacerlo, ya que hay que buscar la protección de toda la población en el territorio nacional.



Mientras tanto, indicó que la población con dosis de refuerzo ya es de 12.721.862, lo que representa el 35.6 %; y son 554.958 personas las que han recibido segunda dosis de refuerzo. Respecto a este indicador, Bermont hizo especial énfasis al solicitar a toda la población que ya completó sus esquemas iniciales, a que acudan por su refuerzo si no lo han hecho. Así mismo todos los mayores de 50 años, para que se apliquen la también llamada cuarta dosis, toda vez que son los de mayor riesgo frente al covid-19.



“No hay excusas para no vacunarse, ya han llegado al país cerca de 100 millones de dosis y están por llegar nuevos biológicos, con lo que se mantiene un stock de vacunas en los territorios para todos los que quieran ir por su vacuna”, sostuvo.



Con respecto al plan decenal, el ministro Ruiz aseguró que ahora tiene un mayor valor, no solo porque está construido con una línea de acción intersectorial, sino porque recoge las necesidades y expectativas de la población de manera diferenciada y con una alta representatividad.



Dijo que con este plan se proyecta que en diez años se haya avanzado en la garantía del derecho a la salud con equidad y oportunidad, gracias a esa acción intersectorial para la gestión de los determinantes sociales de la salud.



El plan se construyó a partir de las lecciones que dejo el covid-19, gracias a la concertación con todos los actores del sistema y su enfoque principal es la prevención.

