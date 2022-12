Se han revelado los valores negociados con diferentes farmacéuticas en Colombia para adquirir vacunas contra el covid-19. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGDR), que administró los recursos destinados a la lucha contra virus durante la pandemia, cumplió finalmente la orden del Tribunal de Cundinamarca de revelar estas cifras.



(Siga leyendo: ¿Dónde hay pruebas gratis de covid-19 en Bogotá, este miércoles 30 de noviembre?)

Los gobiernos de muchísimos países, universidades y el sector privado invirtieron millones en investigaciones que les han permitido avanzar en cada una de las etapas requeridas para poder adquirir las dosis y comercializarlas.



En Colombia se supo que, en total, con todos los gastos asociados, el país ha destinado 7,3 billones de pesos a la lucha contra la pandemia hasta ahora. De los datos revelados llama la atención que, según los registros de la UNGDR, la vacuna por la que más pagó la nación fue la de Moderna, que por dosis tuvo un costo de 86.860 pesos (22,2 dólares). Fue también la vacuna más adquirida por el país, con 20,8 millones de dosis que les costaron a los colombianos 1,8 billones de pesos.



En Europa, esta vacuna tiene un precio por dosis de 31 euros y en países Americanos como Estados Unidos tiene un costo promedio de 25 dólares. Lo que a nivel mundial, la convierte en la vacuna más cara contra el covid-19.

Facebook Twitter Linkedin

Dependiendo de la tecnología que se utilice una vacuna puede ser más o menos costosa. Foto: EL TIEMPO

Uno de los factores que influye potencialmente en el precio de esta vacuna es su tecnología innovadora de ARNm y las patentes consecuentes.



Los biológicos diseñados con ARN mensajero, enseñan a las células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria si la persona se infecta con el virus. Cuando la vacuna se inyecta en la parte superior del brazo, el ARNm ingresa en las células que hay cerca del sitio de la inyección y logra que empiecen a producir la misma proteína que se encuentra en el virus del covid-19.



El sistema inmunitario reconoce esta proteína y comienza a producir anticuerpos que pueden combatir el virus si la persona vacunada se infecta posteriormente. Cuando el ARNm se inyecta debe ir encapsulado en una especie de “trasportadores especiales” que solo han desarrollado Moderna y BioNTech. Este mecanismo de transportar el ARN dentro de la célula pudo patentarse porque el proceso se desarrolla en un laboratorio y no es natural. Producir este tipo de tecnología requiere muchos años de investigación y una gran cantidad de inversión de recursos, por lo que los costos de adquisición se elevan.



(Le puede interesar: Colombia refuerza medidas de protección por incremento en casos de covid-19)



De acuerdo con Ricardo Peña, Profesor de Farmacologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en este proceso “todo depende de la fabricación, pero en general lo más importante es la biotecnología. Dependiendo de la tecnología que se utilice una vacuna puede ser más o menos costosa”. Peña asegura que la tecnología ARNm es todavía muy nueva y aún no existe un margen de tiempo para que las patentes expiren y algunos costos bajen.



“Las patentes de cualquier fármaco o medicamento, incluyendo las vacunas, tienen un papel importante, como en cualquier campo de tecnología. Si es algo que solo pueden hacer ciertas compañías entonces tienen una forma de recuperar su inversión. Eso pasa en cualquier sector productivo, no solamente en medicina”, explicó.



Según el experto, también se deben tener en cuenta factores como la innovación en almacenamiento que tienen estos biológicos ARNm: “estas vacunas administran congeladores desde los años 80 para poder ser transportadas, todo eso aumenta el costo de la cadena de distribución”, dijo.



La vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech comparte el mismo modelo de tecnología, sin embargo, este biológico por unidad cuesta en Colombia 16.000 pesos, justo por debajo del biológico de Sinovac que fue la segunda vacuna más costosa, cuyo precio promedio por dosis fue de 16 dólares, 58.800 pesos. Como se compraron 12 millones de dosis, el país pagó 706.518 millones de pesos en esta negociación.

Sinovac, un enigma

En Europa la vacuna contra el covid-19 china del laboratorio Sinovac (Coronavac) tiene un precio por dosis de 25 euros. Lo que la convierte en el segundo biológico más costoso después de Moderna en este territorio. Al igual que en Colombia, esta dosis con virus inactivado tiene un precio mucho más elevado que la innovadora vacuna de Pfizer, que tiene un costo promedio de 17 euros.



La vacuna utiliza un mecanismo de virus inactivado – un modelo utilizado comúnmente para elaborar estos biológicos -. Según expertos, esta es la primera de las estrategias que pueden utilizarse para diseñar una vacuna: aislar el virus o uno muy parecido, e inactivarlos o destruirlos por medio de sustancias químicas, calor o radiación.



En este sentido, se esperaría que el biológico elaborado por Sinovac no fuese tan costoso. No obstante, de acuerdo con los especialistas, esta vacuna fue de las primeras en llegar y ser lanzadas al mercado, lo que le proporciona una ventaja comercial significativa.



(Lea también: Covid-19: ¿siguen siendo efectivos los tratamientos disponibles?)



Se debe tener en cuenta que de acuerdo con el análisis de impacto presupuestal de la vacunación contra covid-19 en América Latina, elaborado por la Revista Panamericana de la Salud Pública, las diferencias en el territorio en términos de capacidades económicas, sociales y políticas llevaron a condiciones particulares de negociación entre las farmacéuticas y los gobiernos, enmarcadas dentro de acuerdos de confidencialidad, generando ocultamiento, entre otras fallas de mercado. En consecuencia, esto hizo más difícil el acceso universal y oportuno a las diferentes tecnologías para controlar y manejar el covid-19.



Por otro lado, se sabe que la disponibilidad de vacunas para Latinoamérica fue mucho menor que en países desarrollados, lo cual hace que los retos para la negociación hubiesen sido mucho mayores. Según el informe, un factor fundamental es que las vacunas con nueva tecnología como Pfizer y Moderna se desarrollaron durante el primer año de la pandemia, un tiempo récord considerando que usualmente puede tardar una década, que abarca una fase preclínica, 4 fases clínicas, y una fase de revisión.

Más noticias de Salud