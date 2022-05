La Organización Mundial de la Salud (OMS) y su sucursal para las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han hecho un llamado a los países para que continúen haciendo pruebas y así detectar la presencia de covid-19 y poder secuenciarlo.



La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó en rueda de prensa que es fundamental continuar realizando pruebas para evitar “entrar en la próxima ola a ciegas”, dado que algunos países han cambiado sus estrategias sobre los test de covid-19, lo que hace más difícil obtener la imagen completa de las variantes en la región.



“En las últimas semanas, muchos países y territorios de las Américas han reducido las medidas de salud pública, y algunos lo han hecho prematuramente”, sostuvo la directora de la OPS, señalando que los casos han aumentado recientemente en lugares que dependen del turismo, especialmente en partes de América del Norte y el Caribe, donde la cobertura de vacunación es baja.



Por su parte, los científicos de la OMS recordaron en su boletín epidemiológico semanal que “el riesgo de aparición de nuevas variantes, incluidas las recombinantes (dos variantes de la misma cepa), sigue siendo muy elevado”, y coincidieron con Etienne en que la toma de muestras, la secuenciación y el intercambio de datos entre los Estados siguen siendo “fundamentales” para comprender el funcionamiento del Sars-CoV-2 y las variantes en la región.

Se ha reportado que en la mayoría de los países y territorios de las Américas los casos y muertes por covid-19 han disminuido en las últimas semanas, pero no se puede ignorar el riesgo de nuevos repuntes a medida que se relajan las restricciones. Al respecto, Etienne recordó que “una y otra vez, hemos visto cómo la dinámica de la infección en Europa se refleja aquí, apenas unas semanas después”. De hecho, la variante de ómicron BA.2 ya se ha detectado en el 8,7 por ciento de las secuencias notificadas desde Suramérica.



De acuerdo con los datos que tiene la Organización, en el Caribe y en Norteamérica, ómicron se está convirtiendo en la variante predominante. Junto con el aumento del turismo, los viajes, y la relajación de las medidas de salud pública, la circulación de esta variante está impulsando las nuevas oleadas de covid-19 que se están viendo en ciertos lugares del mundo.



Etienne mencionó que no se puede ignorar el riesgo de nuevas oleadas de covid-19 en otras partes de la región y pidió afrontarlas de manera unida, “con precaución, pero también con confianza, porque ahora se sabe lo que hace falta para proteger a la población”.



Entre lo que es necesario señaló, en primer lugar, seguir cubriendo las brechas de vacunación para proteger a los más vulnerables. Los ancianos e inmunodeprimidos siguen siendo las personas con más probabilidades de ser hospitalizadas luego de una infección por covid-19. “Ómicron ha dejado muy claro que las vacunas son nuestra mejor apuesta para protegerlos, y a todos los demás, de enfermedades graves y salvar vidas”, dijo la directora de la OPS.



Actualmente, más de 685 millones de personas en las Américas han completado su esquema de vacunación contra el covid-19 y 50 países han comenzado a suministrar dosis adicionales y refuerzos a ciertas poblaciones específicas.



“Sin embargo, las lagunas que aún existen mantendrán a nuestra región en riesgo durante futuras oleadas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, y de los esfuerzos de los Estados miembros, 240 millones de personas en las Américas aún no han recibido una sola inyección de la vacuna contra el covid-19”, resaltó Etienne.



