Comité de la OMS estudia nuevas variantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza desde este jueves, en Ginebra, las nuevas variantes del SARS-CoV-2, que empiezan a preocupar a las autoridades sanitarias en todo el mundo.



En una reunión del Comité de Emergencia, se estudia el impacto de las últimas variantes identificadas del virus, principalmente las del Reino Unido y Sudáfrica, que han sido calificadas de “muy contagiosas” y cuya circulación se ha demostrado en al menos 50 y 20 países, respectivamente, censo que la OMS considera subestimado.

El comité también advirtió sobre la difusión de una tercera variante “preocupante” encontrada en Japón y que podría tener un impacto en la respuesta inmunitaria y, por tanto, en el efecto de las vacunas, por lo que los expertos dicen que debe ser investigada a fondo.



La agencia dijo en un comunicado que cuanto más se extiende el SARS-CoV-2, más posibilidades tiene de cambiar, al punto de que con índices altos de transmisión es lógico que aparezcan más variantes.



Cabe aclarar que las variantes son versiones un poco distintas del coronavirus inicial, debido a mutaciones que permiten que el virus se adapte más fácilmente a los humanos. Rara vez configuran características peligrosas en el virus. Sin embargo, en ocasiones, los cambios virales pueden afectar la capacidad de sobrevivir y reproducirse, y eso, al parecer, es lo que está ocurriendo con las nuevas variantes, que si bien no han demostrado ser más agresivas, tienen mayor facilidad para entrar a las células humanas.

Con respecto a la nueva variante detectada en Japón (N50UY), parece proceder de Brasil, por lo que se la ha denominado variante amazónica.



Sobre esta mutación se analiza no solamente su mayor facilidad para entrar en las células, sino la posibilidad de que pueda burlar el sistema inmunológico, teniendo un impacto sobre las vacunas, lo que todavía no se ha demostrado.



Desde que la apareció el virus (diciembre de 2019), según la OMS, se han identificado más de 800 cepas de SARS-CoV-2.



La caracterización de estas variaciones ha sido posible a partir de los análisis genómicos que se realizan en un significativo número de laboratorios. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud ha identificado 39 linajes, y se rastrean 250 secuencias específicas del virus.



Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, las variantes británica, sudafricana y amazónica no se han identificado en el país, aunque existe la probabilidad de que algunas de ellas lleguen a él.

