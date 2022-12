El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó a través de un comunicado que el covid-19 continúa representando un desafío a nivel mundial dado su comportamiento de alta transmisión, situación que ha facilitado la aparición de mutaciones definidas en diferentes sublinajes de la variante ómicron.



La cartera de salud reveló que en la última semana (del 22 al 29 de diciembre), Colombia registró un descenso de casos confirmados de covid-19, pasando de 7.930 a 6.776 lo que representa una disminución cercana al 15%.



En lo que respecta a la mortalidad atribuible al covid-19, en la última semana se presentaron un total de 31 muertes; en la semana anterior (del 16 al 21 de diciembre) fallecieron 46 personas. Esto representa una disminución aproximada del 32% en las muertes relacionadas.



De otro lado, el 1.59% de ocupación de las camas UCI corresponde a casos confirmados de covid-19 y el 0.60%, a casos sospechosos. El restante 59.64% de ocupación, obedece a otras causas de hospitalización.



Por lo demás, se destaca que en la actualidad hay grupos vulnerables que no tienen los esquemas completos o aún no los han iniciado. Por este motivo, la cartera del ramo aseguró que es necesario que las personas con comorbilidades o los adultos mayores de 60 años ya tengan sus esquemas completos, incluyendo las dos dosis de refuerzo.



Además, el Ministerio de Salud reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de autocuidado, como la vacunación, el uso adecuado del tapabocas y el lavado de manos, pues protegen del covid-19 y también de otras infecciones respiratorias como influenza, virus sincitial respiratorio y adenovirus.



El ministerio está atento a comunicar cualquier modificación en el comportamiento

epidemiológico del covid-19 al país.

