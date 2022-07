Recientemente, se han realizado varios estudios con sabizabulina, un medicamento contra el cáncer que redujo a la mitad la tasa de mortalidad de los pacientes con covid-19 que recibían oxígeno suplementario y que tenían un riesgo alto de una enfermedad pulmonar grave y muerte.



Los resultados de uno de estos ensayos que se hizo en Estados Unidos, Brasil, Bulgaria, Argentina y México arrojó buenos resultados, al punto en que fue publicado en la revista especializada NEJM Evidence.



A pesar de los buenos resultados del ensayo, algunos expertos consideran que las investigaciones deben continuar y que no se trata de conclusiones del todo certeras puesto que el estudio incluyó una muestra muy limitada de pacientes.



En el ensayo de Fase III, 134 voluntarios recibieron sabizabulina y 70 pacientes solo accedieron a un placebo. En el transcurso de 60 días, las tasas de mortalidad de los dos grupos fueron significativamente diferentes: el 45,1% del grupo del placebo murió en comparación con sólo el 20,2% de los que recibieron el nuevo fármaco. Esta diferencia se tradujo en una reducción del 55,2% del riesgo de muerte.



El medicamento se administró en una pastilla de 9 miligramos que se tomaba dos veces al día. No requiere refrigeración, y la cápsula se puede administrar por la boca o abrirse y añadirse a un tubo de alimentación.



Según expertos, la sabizabulina interfiere con el movimiento del coronavirus a través de los microtúbulos de las células. El fármaco altera estas 'carreteras' y las daña, de forma que el virus no puede ir del punto A al punto B. La alteración también interfiere con el movimiento de las citoquinas del cuerpo, lo que funciona para reducir la inflamación.

