Las causas del peor momento de la pandemia en el país

Colombia presentó el mayor incremento semanal en número en casos por 100 mil habitantes de covid-19 en la región, de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la agencia, el país presentó un crecimiento del 5% en este indicador, seguido de Brasil que tuvo un aumento del 3%, en contraste con Argentina, que tuvo una disminución del 12%.



En números absolutos, en el mismo período, Brasil tuvo el mayor reporte, con 521.298 casos, seguido de Colombia con 204.132 registros y Argentina con 131.824 nuevos casos. Con respecto a las muertes por 100 mil habitantes, el país también ocupa el segundo lugar con 90 fallecimientos antecedido por Paraguay que tiene 113 y en el tercer lugar se ubica Argentina, con 83.

Estos números que muestran una aceleración de la pandemia en el país y en América Latina, contrastan con la situación general del planeta que la semana anterior mantuvo estable el número de nuevos casos y las muertes continúan en descenso. De hecho, en el lapso de evaluación se registraron 2.6 millones de contagios y 57.000 muertes a nivel mundial, siendo esta última la cifra de mortalidad semanal más baja, desde noviembre de 2020.



Lo cierto es que Colombia cerró ayer el peor mes de la pandemia con más de 17.000 fallecidos que le representan el 16,14% del total (105.934), acumulados en 16 meses que lleva este proceso en el país y según la OMS, es uno de los 5 países del mundo que registró más casos la semana pasada, tanto que el domingo anterior se reportaron 33.594 contagios, la cifra más alta en 480 días de pandemia.



A lo anterior se suma una ocupación casi completa de las camas de UCI, en las ciudades con mayor número de contagios como Bogotá, Medellín y Cali, situación que se viene manteniendo desde hace casi 2 meses.



Las razones de esta aceleración

Carlos Álvarez, infectólogo y Coordinador de Estudios Covid para Colombia, dice que entre las causas que condicionan estos desenlaces se encuentra la circulación de variantes con mayor capacidad de contagio, el periodo de lluvias que aumenta la transmisión de virus respiratorios, sumada a un número importante de personas susceptibles de infectarse que aún no se han vacunado y a un cambio de comportamiento de la gente que ya no adopta las medidas de bioseguridad aunado a una flexibilización de las normas por parte de las autoridades.



Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de los Andes, dice que esto también es producto de la falta de visión del ministerio para reducir al máximo la transmisibilidad (eliminación) y se concentró por largo tiempo en una estrategia de mitigación o de aplanamiento de una curva que se prolongó indefinidamente, dejando de lado el énfasis en la aplicación de pruebas masivas, en rastreo y el aislamiento necesarios y se contentó con cuarentenas masivas. “Minsalud nunca tuvo una meta basada en el número de casos activos por 100 mil personas”, dice Hernández.



El exministro de Salud Gabriel Riveros, dice que a más de lo anterior ha sido evidente la desarticulación entre los diferentes niveles del gobierno en el manejo de la pandemia y una incoherencia en decisiones que se han apartado de la evidencia científica, sin dejar de lado la baja capacidad de algunas autoridades para comunicar y hacer pedagogía a la comunidad.



Frente a la adaptación de la infraestructura sanitaria de la pandemia, el salubrista Pedro León Cifuentes, dice que el gobierno se enfocó principalmente en aumentar el número de camas de UCI y dejó de lado y dejó otros aspectos esenciales que hoy se reflejan en casi un colapso hospitalario. “Se debieron habilitar áreas no covid, segundos niveles para atender urgencias no respiratorias y equipos de atención domiciliaria, que hoy hacen mucha falta”, remata Cifuentes.



Lo que dice el Ministerio de Salud

El Ministro de Salud Fernando Ruíz Gómez, habló con El Tiempo y dijo que Colombia no es el país con más casos en el mundo y que se está viendo una fotografía actual de la pandemia que muestra un momento complejo por el que atraviesa el país, sin embargo, agrega Ruíz, en la película completa ocupa el décimo lugar y agrega que frente a esta situación, es necesario que se refuercen a todo nivel las medidas de autocuidado, evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico y usar correctamente el tapabocas.



Frente al señalamiento de que el sistema de salud no se adaptó, Ruíz es claro y dice que la ampliación de UCI, la capacidad para continuar con la atención de los pacientes, así como la continuidad en el manejo de pacientes regulares y el fortalecimiento de la telesalud, han permitido ampliar los servicios y garantizar la atención de todos los colombianos.



Insiste en que a la fecha se han realizado 130 millones de atenciones acumuladas desde el 18 de marzo de 2020 y se ha triplicado el abordaje domiciliario, hasta alcanzar 900 mil visitas. De igual forma, dice que frente a la capacidad diagnóstica para la elaboración de pruebas para detectar covid-19, se pasó de tener un solo laboratorio a 180, que hoy permiten realizar más de 60 mil pruebas diarias.



En el mismo sentido resalta la duplicación en el número de camas de UCI, que garantizan la atención de pacientes graves no solo por la pandemia, sino con otras patologías.



Por otra parte enfatiza, que ante los mensajes que hablan del colapso del sistema hospitalario, dice que esta ampliación ha permitido soportar la pandemia con la garantía de atender a todos los ciudadanos que lo han necesitado, incluso, trasladándolos a otras ciudades.



Ruíz Gómez remata diciendo que para enfrentar la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación ha sido una herramienta valiosa que ha superado todos los pronósticos con promedios diarios de aplicación de 200.000 dosis en la última semana, lo que ha permitido cumplir con las metas propuestas, tanto que junio se terminará con más de 18 millones de dosis aplicadas y se ha logrado llegar a la aplicación de 1 millón de dosis cada 4 días, con lo que seguramente se logrará inmunizar al 70 por ciento de la población colombiana, al finalizar el año.



*Editor Unidad de Salud