Covid-19: la OMS anuncia el fin de Covax, mecanismo de acceso equitativo a las vacunas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que Covax el mecanismo multilateral para el acceso mundial equitativo a las vacunas de covid-19 lanzadas en 2020, llegará a su fin el 31 de diciembre.



Dirigido conjuntamente por la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), la Alianza para las Vacunas (Gavi), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Covax ha suministrado hasta ahora casi 2.000 millones de dosis de vacunas covid-19 y dispositivos de inyección seguros a 146 economías.



(Siga leyendo: La OMS analiza el riesgo de la nueva variante JN.1 de covid-19: ¿es peligrosa?)

Se estima que sus esfuerzos han contribuido a evitar la muerte de al menos 2,7 millones de personas en las economías participantes en el Compromiso Anticipado de Mercado (AMC) de Covax de renta baja y media-baja (economías de renta baja) que recibieron dosis gratuitas a través del mecanismo, junto con casi 2.000 millones de dólares estadounidenses en ayudas críticas para convertir las vacunas en vacunaciones.



Estas 92 economías de ingresos bajos que cumplían los requisitos para participar en el programa con el apoyo del mecanismo de financiación conocido como Compromiso Anticipado de Mercado de Covax de Gavi (Covax AMC, por sus siglas en inglés) seguirán teniendo la opción de recibir dosis de la vacuna covid-19 y apoyo para la administración a través de los programas regulares de Gavi.



Hasta el momento, 58 economías de renta baja han solicitado un total de 83 millones de dosis en 2024, con planes para centrarse en la protección continua de grupos prioritarios, incluidos los trabajadores sanitarios, los trabajadores comunitarios y los adultos mayores.

Facebook Twitter Linkedin

Habrá una pandemia más letal que el covid-19. Foto: iStock

Respuesta de emergencia sin precedentes

Aprovechando las lecciones de la pandemia de gripe H1N1, cuando la mayoría de los países no dispusieron de vacunas, los socios de Covax defendieron desde las primeras fases de la emergencia covid-19 que "nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo", instando al mundo a situar la equidad en materia de vacunas en el centro de la respuesta mundial y pidiendo que todos los países dispongan al menos de dosis suficientes para proteger a las personas de mayor riesgo.



"Sabíamos que las fuerzas del mercado por sí solas no proporcionarían un acceso equitativo a las vacunas y otras herramientas", ha rememorado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Facebook Twitter Linkedin

Esta nueva variante es cercana al omicrón. Foto: iStock

A finales de 2020, 190 economías de todos los niveles de renta habían firmado acuerdos para participar en Covax lo que la convierte en una de las asociaciones multilaterales más importantes del siglo XXI. En noviembre de 2020, había recaudado 2.000 millones de dólares para la adquisición de vacunas; y en enero de 2021, 39 días después de la primera administración de vacunas en un país de renta alta, se administraron las primeras dosis suministradas por Covax en un país de renta baja.



Covax se diseñó como un mecanismo de coordinación integral que abarca I+D y fabricación, orientación política, desarrollo de la cartera de vacunas, sistemas normativos, asignación de suministros y evaluaciones de la preparación de los países, logística de transporte, almacenamiento y administración de vacunas, y seguimiento de la cobertura y las tasas de absorción de los países.



Sin embargo, como solución de emergencia lanzada en medio de la pandemia, Covax se enfrentó a muchos retos. Al no disponer de reservas de efectivo por adelantado, al principio se vio limitada su capacidad para firmar contratos tempranos con los fabricantes y, aunque pudo enviar dosis a 100 economías en las primeras seis semanas de despliegue mundial, las prohibiciones de exportación y otros factores hicieron que las entregas de gran volumen no se recibieran hasta el tercer trimestre de 2021.



Aunque Covax no pudo superar por completo la desigualdad en materia de vacunas que caracterizó la respuesta mundial, contribuyó significativamente a aliviar el sufrimiento causado por el covid-19 en el Sur Global.



En la actualidad, la iniciativa ha suministrado el 74 por ciento de todas las dosis de vacuna covid-19 suministradas a los países de renta baja (PRB) durante la pandemia; y en total, 52 de las 92 economías elegibles para el AMC confiaron en Covax para más de la mitad de su suministro de vacuna covid-19.



Esas dosis, suministradas gratuitamente y combinadas con casi 2.000 millones de dólares estadounidenses en ayuda a la distribución, ayudaron a aumentar la cobertura de la serie primaria entre las 92 economías elegibles para el AMC hasta el 57 por ciento, en comparación con una media mundial del 67 por ciento.



(Le puede interesar: Estados Unidos: vigilan propagación de variante de covid durante fiestas de fin de año)



La cobertura de dos dosis de los trabajadores sanitarios, los más críticos para salvar vidas y mantener en funcionamiento los sistemas de salud, se sitúa en el 84 por ciento en las economías de ingresos más bajos.



Covax también desplegó 2,5 millones de dosis para proteger a los más vulnerables en contextos humanitarios y de conflicto a través de un mecanismo pionero en su género denominado "colchón humanitario", diseñado conjuntamente con organizaciones humanitarias internacionales y establecido como último recurso para llegar a quienes no pueden acceder fácilmente a través de los programas gubernamentales.

El mecanismo que salvó millones de vidas

"Hoy viven millones de personas que no habrían estado aquí sin Covax. Esas muertes evitadas significan que las madres pueden seguir criando a sus hijos, y los abuelos pueden disfrutar viendo florecer a las generaciones futuras", ha dicho Jane Halton, presidenta del Consejo de Administración del CEPI.



"A pesar de haber sido construido y financiado desde cero en medio de la pandemia más mortífera que el mundo ha visto en más de un siglo, los logros de Covax para salvar vidas fueron considerables. Debe ocupar su lugar en la historia y estar orgulloso de lo que fue capaz de lograr, pero también servirnos a todos de recordatorio de que podemos y debemos hacerlo mejor la próxima vez", ha apuntado.



"La covid-19 ha sido el mayor reto sanitario de nuestro tiempo, y se afrontó con innovación y colaboración a una escala igualmente sin precedentes", ha declarado José Manuel Barroso, presidente de la Junta Directiva de Gavi, la Alianza para las Vacunas. "El impacto de Covax ha sido histórico, al igual que los conocimientos que ha generado sobre cómo, concretamente, el mundo puede hacerlo mejor la próxima vez".



"Los esfuerzos conjuntos de todos los asociados para garantizar una respuesta equitativa a la pandemia ayudaron a proteger el futuro de millones de niños en comunidades vulnerables", ha afirmado por su parte Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef. "Esta enorme e histórica empresa es algo de lo que podemos estar colectivamente orgullosos y sobre lo que podemos seguir construyendo", ha finalizado.

Más noticias de Salud