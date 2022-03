Se cumplen dos años desde que el mundo se alarmó por una extraña enfermedad. Inicialmente se pensó que era algo más fuerte que la gripa, pero, conforme avanzaron los contagios, el panorama cambió.



Restricciones, cuarentenas, tapabocas y otras medidas aparecieron para contener la pandemia del covid-19.



Se le adjudicó la palabra pandemia porque, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad se extendió por el mundo y afectó a millones de personas. Sin embargo, para este 2022 pasaría a llamarse endemia, por lo menos, en nuestro país.

¿Qué es una endemia?

Colombia está analizando el cambio ante el número de contagios, fallecimientos y personas vacunadas que hacen que su situación sea diferente a la de otros países de la región.



(Puede leer: Expertos advierten aumento de infecciones respiratorias en Bogotá).

Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Lo que esperamos es que sea una endemia de bajo impacto FACEBOOK

Según el Ministerio de Salud, la endemia “tiene comportamientos estacionales con picos en ciertas épocas del año y que estos se presentan, prácticamente, todos los años”.



Es decir: puede que en un momento específico se eleven los contagios, como sucede con las enfermedades respiratorias en época invernal.



“Lo que esperamos es que sea una endemia de bajo impacto, esto en términos de salud pública quiere decir que, el comportamiento que tenga para una región dada, a lo largo de los años, se presente dentro de unos niveles aceptables”, comentó ​Julián Fernández, director de Epidemiología del Minsalud, en un comunicado.



(Siga leyendo: El encierro trajo la peor recesión económica que aún deja secuelas).



Eso sí, Fernández añadió que no se puede pensar en ‘cero covid’ o que el coronavirus desaparecerá en un corto o mediano plazo. Para él hay un desafío claro: “discutir qué es un nivel aceptable” de la presencia del covid-19.

Medidas a futuro

El Ministerio de Salud mantendrá la vigilancia epidemiológica y todo el seguimiento del coronavirus.

Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Además de ello, una labor importante tendrán todavía los colombianos, no solo para esta enfermedad, pues ya deben ser conscientes de que se pueden evitar infecciones respiratorias con la ventilación de espacios cerrados o el lavado de manos.



“Este virus nos ha enseñado a ser prudentes con respecto a los pronósticos. Varios expertos internacionales coinciden en que, probablemente, hacia finales del año y principios del próximo año, los mayores impactos en salud pública de la pandemia se van a disminuir”, añadió Fernández.



(Le recomendamos: Covid 19: ¿después del contagio, hay riesgos cardíacos?).



De hecho, tal anuncio fue compartido por Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, quien aseguró que no es momento de “tener victorias anticipadas”.

Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

“El mundo entero se acerca al fin de la pandemia y vamos en el camino que el mejor escenario muestra. (…) Tenemos que continuar cerrando las brechas y los colombianos no debemos tirar por la borda lo que hemos avanzado”, mencionó Ospina a medios de comunicación a la salida del premio Mujer Cafam, con el cual fue reconocida.



Para Ospina, deberemos vivir con el covid-19, pero la muerte y circulación del virus será mucho menor.



Colombia, con corte al 7 de marzo de 2022, registró 952 nuevos casos del coronavirus y 29 muertos. En cuanto a vacunación al 5 de marzo, cerca de 34 millones de colombianos tienen esquemas completos, a partir de cifras de MinSalud.



(No deje de leer: Nueva ola de contagios en China, ¿hay razones para temer?).



Además, desde el 1°. de marzo no es obligatorio el tapabocas en espacios abierto. Aún no se levanta esa medida totalmente para espacios cerrados.

