Desde el inicio de la pandemia por covid-19, varios laboratorios y especialistas están realizando análisis constantes en el comportamiento del virus.



Se han analizado datos alrededor del mudo, pero una investigación reciente pone la lupa en los hombres y los altos índices de mortalidad relacionados con el Coronavirus.

Según Katharine Lee, antropóloga, bióloga e ingeniera de la Universidad de Washington y autora del nuevo estudio: ‘Disparidades de sexo en los resultados de covid-19 en los Estados Unidos: cuantificación y contextualización de la variación’, es poco probable que las diferencias biológicas en los genes, las hormonas o las respuestas inmunes tengan una relación a las diferencias en el comportamiento del virus en sus huéspedes.



(Además: Riesgo de variante ómicron permanece muy elevado, dice OMS).



Por su parte, Sarah Richardson, directora del Laboratorio de Ciencias de Género en la Universidad de Harvard, que estudia el modo en que el sexo biológico interactúa con las influencias culturales en la sociedad, lideró un proyecto de seguimiento riguroso en el comportamiento del virus entre hombres y mujeres desde el inicio de la pandemia.



Todos los lunes, el equipo de Richardson se reunía para actualizar los datos numéricos de muertes ocasionadas por covid-19 en los distintos Estados del país.

La investigación concluyó que las variables dependían del estado y de la fecha. Foto: iStock

El ‘rastreador’, que abarca desde abril de 2020 hasta diciembre de 2021, es la única fuente de datos semanales de covid-19 basada en el sexo y desglosada por estados, según ‘The New York Times’.



(Además: OMS recomienda dar prioridad a investigaciones de versión BA.2 de ómicron).



En conclusión pudieron evidenciar que el comportamiento en tema de contagios no presentaba ningún patrón para analizar.



Por otra parte, cuando se detuvieron a comparar las cifras entre fallecimientos de hombres y mujeres, notaron que el sexo masculino sobrepasaba al femenino en esta área.



Por ejemplo, en Texas los hombres murieron en tasas más elevadas durante todas las semanas analizadas por el grupo de investigación. En Nueva York, los hombres siguieron el mismo patrón de crecimiento, pero la brecha no fue tan grande como en Texas.



(Le recomendamos: Infectarse y vacunarse provoca una respuesta inmune robusta).



En ese sentido, la investigación concluyó que las variables dependían del estado y de la fecha, por lo que aseguran que el virus no tiene un comportamiento lineal para analizar, puesto que hubo unos 10 estados que reportaron mayoría de muertes femeninas durante unas 55 semanas.



Además, los investigadores aseguran que si bien las características sexuales de cada organismo no tenían mayor relevancia a la hora de influir en las muertes, sí se pueden mencionar las variables socioculturales de las personas.



(Siga leyendo: Pfizer comienza ensayos clínicos de vacuna contra ómicron).

En la investigación se pueden mencionar las variables socioculturales de las personas. Foto: iStock

Así las cosas, los expertos dijeron que es más probable que los hombres se desempeñen laboralmente en el área de transporte, fábricas, plantas empacadoras de carne, agricultura y construcción, ocupaciones con tasas más altas de exposición y muertes por covid-19, según ‘The New York Times’.



Asimismo, los hombres estadounidenses también tienen una mayor probabilidad de ser detenidos por la ley y vivir en la calle, variables que aumentan su riesgo de exposición al virus.



(Además: EE. UU. vuelve a incluir a Colombia en lista de 'alto riesgo' por covid-19).



Adicionalmente, la investigación explicó por qué las mujeres estadounidenses suelen verse menos afectadas en relación a los hombres. Pues, los expertos encontraron que ellas son más propensas a lavarse las manos, usar el tapabocas, cumplen con las restricciones de distanciamiento social y tienden a vacunarse en mayor medida; comportamientos que ayudan a prevenir el contagio por el virus.

Visiones opuestas

Si bien las investigaciones de Richardson y Lee concuerdan en que los factores sociales tienen una amplia incidencia en la mortalidad del virus. Hay otros expertos que discrepan con estos planteamientos.



(Además: Covid-19: ¿en qué casos debe dirigirse a los servicios de salud?).

Griffith comentó que hacen falta más datos relacionados a la edad. Foto: iStock

“No se pueden atribuir observaciones sobre cosas como la mortalidad por una enfermedad compleja como el covid-19 y afirmar que todo es por la biología. Pero tampoco creo que se pueda decir que todo es social y conductual”, dijo Sabra Klein, microbióloga y codirectora del Centro Johns Hopkins para la Investigación de la Salud, el Sexo y el Género de la Mujer.



(Siga leyendo: Evidencia científica ratifica efectividad del tapabocas frente a ómicron).



Klein se basa en los registros de salud electrónicos de los hospitales Johns Hopkins en Maryland y Washington D.C., en los que se evidencian las cifras altas de muertes de hombres, sin embargo, un modelo bioestadístico mostró que esta disparidad podría explicarse por las mayores respuestas inflamatorias entre los hombres, lo que sugiere una diferencia biológica.



(Además: Las amenazas de los antivacunas a paciente al que acusan de ser un actor).

Por su parte, Derek Griffith, psicólogo de salud pública y codirector del Instituto de Justicia Racial de la Universidad de Georgetown, aseguró a ‘The New York Times’ que, “creo que están haciendo mucho con poco”.



Griffith comentó que hacen falta más datos relacionados a la edad, efectos en la salud que genera el estrés, las cargas financieras y la discriminación, que podrían abarcar diferencias raciales o de género.



(Le recomendamos: Las vacunas de refuerzo evitan en un 80 % que ómicron provoque casos graves).



Richardson está de acuerdo e hizo una invitación a sus colegas para que se sumen a estas investigaciones, pues la información actual “no son tan ricos en datos como nos gustaría para caracterizar el impacto de género completo de la pandemia de covid”.

