En la noche de este miércoles, el Ministerio de Salud le dijo a EL TIEMPO que “se está estudiando” la incorporación de pruebas rápidas (caseras) de covid-19 dentro del esquema general de test admitidos por el Gobierno.



“Sin embargo, se deben realizar validaciones secundarias para que sean de calidad y suficiente sensibilidad. Entonces, se está en proceso de evaluación”, aclaró.

A comienzos de este mes, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, le había expresado en una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, la necesidad de permitir la comercialización de las pruebas diagnósticas de covid-19.



“Por su efectividad, rapidez y costos, la venta de estos dispositivos puede ser de gran ayuda para mitigar el rápido avance de la variante ómicron en el país”, dice el mensaje.

La posibilidad de que el Gobierno Nacional apruebe las pruebas rápidas de covid-19 que pueden practicarse en el hogar se conoce justo en el momento en que el país vive un aumento en el número de muertes por cuenta del coronavirus.



Este miércoles, el Ministerio de Salud reportó 282 muertes por covid-19, una cifra que no se veía desde finales de julio de 2021, cuando Colombia vivía el descenso del tercer pico de la pandemia, ocasionado por la variante mu.



La cartera de salud también reportó 17.889 casos nuevos de covid-19 en su informe de seguimiento de la pandemia de este 26 de enero.

La postura del Gobierno

En días pasados, el presidente Iván Duque ya había emitido su opinión respecto a la utilización de las pruebas rápidas de covid-19 en el país y expresó sus dudas respecto a su confiabilidad.



Según el mandatario, aunque son famosas en varias naciones del mundo pues arrojan resultados con facilidad, no hay certeza de que sus resultados sean 100 por siento confiables.



Hace tan solo unas semanas, Duque afirmó que el uso de pruebas rápidas también podría dificultar la trazabilidad de los contagios de covid-19 en el país, justo cuando se vive el cuarto pico de la pandemia.



“Estas pruebas caseras se han venido utilizando en algunos países, pero hoy no podemos decir que sean cien por ciento confiables y en muchos casos también se ha presentado para situaciones de ‘gato por liebre (...). Después hacen más complicada la trazabilidad sobre personas que puedan solicitar un aislamiento y no hay un mecanismo de control sobre la autenticidad de esas pruebas”, aseguró el mandatario.



Sin embargo, en aquella oportunidad, Duque afirmó que ya se estaba adelantando una validación técnica rigurosa de la mano de los comités de expertos para determinar la viabilidad de implementarlas en el país y la confiabilidad que se puede tener en este tipo de pruebas diagnósticas.



Ahora, con las declaraciones del ministro a este diario, se espera que las autoridades de salud se pronuncien al respecto en próximos días.



