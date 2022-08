La covid-19, la enfermedad producida por el coronavirus, se manifiesta con síntomas que varían dependiendo de cada caso. La anosmia, que es la pérdida del olfato, es uno de sus síntomas distintivos.



Jean-Michel Maillard, presidente de la asociación ‘Anosmie.org’, le dijo hace años a la agencia de noticias 'AFP' cómo se siente perder el olfato. Según él, la anosmia “te priva de los olores de la vida” y “es una tortura”. Es un problema invisible, pero “psicológicamente difícil de vivir”.



Maillard sostuvo que este síntoma, que puede ser temporal o crónico, hace que las personas dejen de experimentar placeres cotidianos como sentir el olor del café por la mañana, de la hierba recién cortada o "el del jabón en la piel cuando uno se prepara para una cita".



"Descubrimos el olfato cuando lo perdemos", lamenta este hombre, a quien un accidente lo dejó anósmico. "Lo que más echo de menos es el olor de mis hijos cuando los abrazo, el olor del cuerpo de mi esposa, el perfume de mi papá”, asegura.



Pero no poder percibir ciertos olores no es el único problema. El 90% de lo que comemos está relacionado con el olfato, asegura Alain Corré, otorrinolaringólogo del Hospital Fundación Rothschild de París. Por esa razón el sabor de las comidas también se ve afectado.



Los estudios realizados sobre pérdida de olfato y covid-19 demuestran que la pérdida del mismo oscila entre el 70 y el 80% de los casos en las variantes iniciales de la pandemia, por lo que algunos especialistas recomiendan un tratamiento olfativo para volver a recuperar el sentido.



Este entrenamiento consiste en la exposición de unos 10-15 segundos a diferentes olores, pensando qué se está oliendo, y pasando progresivamente a los siguientes. El entrenamiento olfativo se realiza en 5 minutos al día. Pero lo importante es la constancia, hacerlo cada día, y durante un periodo largo, nunca inferior a 3 meses, idealmente 6 meses.



Según expertos, la base del entrenamiento es que el paciente asocie diferentes olores con la memoria. Algunas recomendaciones con pacientes que han perdido el olfato son no pasar a un segundo olor hasta que el primero no sea reconocido. Además, se debe solicitar a la persona que, en caso de tener comprometido el sabor, pruebe alguna golosina que coincida con el olor que se ejercita. Por ejemplo, en caso de oler menta, se le pide acompañar el ejercicio con una golosina de menta, eucalipto o mentol.

