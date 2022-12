La subida de casos de coronavirus en China no supone de entrada un "reto" para los países de la Unión Europea (UE) debido a que se trata de las mismas variantes que ya circulan en el continente y a la alta inmunididad y los índices de vacunación, afirmó este viernes el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC).

"Dada la alta inmunidad de la población de la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE), así como la aparición anterior y consiguiente sustitución de variantes que ahora circulan en China por otras subvariantes de ómicron en la UE/EEE, no se espera que una subida de casos en China impacte la situación epidemiológica de covid-19", señaló el ECDC en una declaración enviada a EFE.



Este organismo de referencia para epidemias de la UE mantiene así la conclusión difundida en su anterior informe de hace una semana y aunque descarta recomendar medidas, asegura que seguirá la evolución en China.



"El ECDC, junto con los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea continuará monitorizando la situación de cerca y revisará sus evaluaciones de riesgo y ajustará las acciones si fuese necesario", consta en la declaración.



La Comisión Europea había subrayado la importancia de la "coordinación" de las medidas nacionales entre los Veintisiete ante la emergencia de infecciones de coronavirus en China al término de una reunión del Comité de Seguridad Sanitaria para analizar la situación con los Estados miembros.

Bruselas no facilitó información sobre una posible coordinación de medidas ni evaluó la gravedad de la situación. El Gobierno español anunció que reforzará los controles epidémicos en los aeropuertos y exigirá a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa de covid-19 o certificado de vacunación completa, si bien aún no hay fecha para aplicar las medidas.



España se convierte así en el segundo país de la UE que anuncia este tipo de controles, después de Italia, donde los viajeros procedentes de China deben presentar un test negativo desde el miércoles pasado.



El ECDC resaltó que trabaja en contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China y que vigila la posible aparición de variantes amenazantes del virus.



El número de casos de covid-19 ha alcanzado una cifra récord en China, con un pico máximo de 28,6 millones de casos el pasado 2 de diciembre. La incidencia ha caído en las últimas tres semanas, "probablemente" por el menor número de test realizados, lo que ha resultado en la menor detección de infecciones.



"Se esperan altos niveles del virus SARS-CoV-2 y un aumento de la presión hospitalaria en China en las próximas semanas debido a la baja inmunidad de la población y al relajamiento de las intervenciones no farmacéuticas", explicó el ECDC.

