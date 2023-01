Un estudio internacional demostró que las embarazadas tienen un mayor riesgo de complicaciones por infección de la variante ómicron de covid y que la vacunación, sobre todo con dosis de refuerzo, es altamente efectiva en la protección.

El proyecto INTERCOVID 2022, coordinado desde la Universidad de Oxford (Reino Unido) y publicado en la revista The Lancet, se llevó a cabo en 41 hospitales de 18 países para evaluar el impacto de la variante ómicron de covid durante el embarazo.



Los resultados refuerzan lo que ya se conoce desde abril de 2021, cuando se confirmó que el riesgo de complicaciones aumentaba en las mujeres embarazadas que se infectaban por SARS-CoV-2, aunque este último estudio aporta evidencias con datos de contagiadas de ómicron y la eficacia de la vacunación frente a esta variante.



Los investigadores estudiaron 1.545 mujeres embarazadas diagnosticadas con covid y 3.073 gestantes sin la infección, en un período comprendido entre noviembre de 2021 y junio de 2022, cuando ómicron era predominante.



Los resultados mostraron que, durante el embarazo, la variante ómicron se asociaba con un incremento de complicaciones y de ingresos en el hospital, bien por sintomatología propia de la covid -como pueden ser las dificultades respiratorias- como por afectaciones sobre la gestación.



Los síntomas graves aparecían en entre un 4-7 % de las mujeres no vacunadas diagnosticadas con la variante ómicron y era especialmente elevado en mujeres con obesidad o sobrepeso. En particular, entre las mujeres con sintomatología grave aumentó el riesgo de parto prematuro y de preeclampsia, que es la hipertensión arterial durante la gestación y que puede comportar daños graves para la gestante y el bebé.



Por otro lado, los investigadores observaron que la vacunación ofrecía una alta protección frente a los síntomas graves de la covid y frente a las complicaciones del embarazo. La efectividad de la vacuna fue del 74 % en mujeres con la pauta de vacunación completa y llegaba al 91 % en aquellas que habían recibido una dosis de refuerzo.



"Es una información muy sólida en cuanto a que, en las embarazadas, la vacunación reduce el riesgo de complicación; las protege del exceso de prematuridad y de complicaciones hipertensivas, mas allá de que también proteja a la madre de acabar en la UCI por complicaciones respiratorias", ha destacado la especialista del servicio de Obstetricia de Vall d'Hebron de Barcelona (España), Nerea Maiz.



Así, este estudio apoya la recomendación de vacunación con dosis de refuerzo a todas las embarazadas, que está indicada en cualquier momento del embarazo siempre que hayan pasado 10 meses de la última inyección, ha detallado Maiz.



Respecto al tipo de inmunización recibida, las vacunas de mRNA (como las de Pfizer-BioNTech y Moderna) fueron más efectivas en la prevención de síntomas graves y de complicaciones durante al menos 10 meses desde la última dosis.



Las vacunas con vectores virales (como las de AstraZeneca y Janssen) también ofrecían una protección adecuada si se había administrado una dosis de refuerzo. En cuanto a los efectos secundarios de la vacunación, no se observaron ni en la madre ni en el feto o recién nacido, incluso habiendo recibido la vacuna durante la gestación.

