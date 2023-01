Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el aumento de casos de la subvariante ómicron XBB.1.5 en Europa y EE.UU., detectada inicialmente en los estados norteamericanos de Nueva York y Connecticut.



"La XBB.1.5, recombinación de los sublinajes BA2, está aumentando en Europa y Estados Unidos, ha sido identificada en más de 25 países y la OMS la está siguiendo de cerca", indicó en la primera rueda de prensa del año de la organización su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Valoraremos el riesgo de la subvariante y actuaremos en consecuencia", añadió Tedros, quien alertó que en las últimas semanas ha habido un aumento de las hospitalizaciones y la presión hospitalaria en el Hemisferio Norte, no solo por covid sino por otras enfermedades respiratorias, incluida la gripe.



A pesar de que en América Latina no se han reportado casos de esta subvariante, su capacidad de contagio es tal que ya representa el 40% de los casos de covid-19 en EE.UU.



Científicos de la OMS confirmaron que la XBB.1.5 tiene una "ventaja de crecimiento" sobre las otras subvariantes vistas hasta el momento. Sin embargo, aclararon que no hay indicaciones de que sea más peligrosa que otras variantes de ómicron.



La autoridad sanitaria internacional también señaló que estará pendiente de los estudios de laboratorio y los datos que entreguen los hospitales para saber más del impacto que tiene la subvariante en los pacientes.



Los síntomas son muy parecidos a los de la variante ómicron, por lo que, en general, son leves. Pese a esto, se cree que empiezan un poco antes que los de esta variante e incluyen:



• Tos

• Fiebre

• Dolor de garganta

• Congestión nasal

• Dolor de cabeza

• Dolor en las articulaciones

• Fatiga

• Mucosidad

• Pérdida de gusto y olfato



Por el momento, las vacunas son la mejor medida de protección contra enfermedades graves y la muerte por variantes de covid-19. Según expertos, los biológicos continúan protegiendo contra síntomas graves, hospitalización y muerte.



Sin embargo, también hay que protegerse aplicando otras medidas como, por ejemplo, no salir de casa si se tienen síntomas, llevar a cabo una buena higiene de manos, ventilar los espacios cerrados, aplicar una distancia interpersonal si se sospecha de síntomas compatibles con el virus, utilizar mascarilla si se tienen síntomas o se tiene cura de personas vulnerables y evitar las aglomeraciones en espacios cerrados.

