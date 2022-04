El presidente Iván Duque hizo este lunes una serie de anuncios sobre las medidas relacionadas con la Emergencia Sanitaria por el covid-19, entre las que destaca la eliminación del uso del tapabocas en espacios cerrados a partir del 1° de mayo.



Estas medidas se aplicarán únicamente en los municipios que hayan llegado al 70 % de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40 % de dosis de refuerzo.



"Esto valida que en la medida en que los municipios dan estos pasos en vacunación, van a poder también avanzar en el desescalamiento de estas medidas", dijo Duque.



Duque explicó que estas medidas se toman por los buenos resultados que está dando el Plan Nacional de Vacunación. "Tenemos más del 83 % de los colombianos con al menos una dosis, y estamos a muy pocos días de llegar al 70 % del país con doble dosis", dijo.



Con corte al 29 de marzo, la siguiente tabla muestra los municipios con una cobertura mayor al 70 % de vacunación que podrán empezar a implementar esta nueva medida.

De acuerdo con el listado actualizado de los municipios con los estándares, avances y porcentajes de vacunación, con corte al 25 de abril, ya son 525 municipios con el 70 % de esquemas completos y 78 territorios con el 40 % y más en refuerzos.

La medida tiene como excepción el uso de mascarilla para los servicios de salud, hogares geriátricos, el transporte (no solo en transporte público) y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas (es decir, en salones sí debe ser usado el tapabocas, pero no en espacios abiertos como los de descanso).



El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, explicó que la razón de seguir usando el tapabocas en espacios como los salones de clase, es porque “de acuerdo con el pico epidemiológico por enfermedades respiratorias que estamos atravesando, el Comité Epidemiológico evaluó el tema y consideró que podemos tener situaciones en las cuales puede haber un incremento de la infección respiratoria, que puede enmascararse con el covid-19 en los niños, principalmente”.



Ya en escenarios como cines o centros comerciales, como en el resto de los eventos masivos, el uso del tapabocas se elimina tanto en adultos como niños.



Para el ministro, las nuevas medidas significan un momento de transición. “La prolongación de la emergencia sanitaria y la razón por la cual no se elimina es porque ha transcurrido un tiempo muy corto entre el número reducido de casos, contagios y fallecidos, entonces hay que esperar un tiempo”, explicó.



Por ello, Ruiz Gómez expuso que aún hay incertidumbre de cara al covid-19, y aunque van seis semanas de números bajos, éste es un periodo corto en términos epidemiológicos “frente a lo que implica tener un margen de seguridad en lo que puede suceder en el inmediato futuro”.



Finalmente, el jefe de cartera recordó que en Colombia ya circulan las diferentes subvariantes de ómicron, por lo que es "prudente esperar y mantener una vigilancia continua sobre la situación”, puntualizó.

