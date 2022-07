El Ministerio de Salud y Protección Social reportó ayer 100 fallecidos por covid-19, el doble de muertes que la semana pasada cuando se registraron 52 decesos por el virus. Entre las muertes destaca el fallecimiento de un menor de 14 años.



En medio de este panorama las autoridades de salud han llamado a todos los entes territoriales y prestados de servicios de salud a “mantener el esfuerzo para garantizar a la población el acceso a las vacunas”, señaló hace unos días Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía.



Al respecto, Carlos Álvarez, infectólogo, coordinador de Estudios covid-19, delegado por la OMS para Colombia, coincide en que definitivamente este aumento de muertes confirma que el país está atravesando un pico epidemiológico. "Como siempre el caso de los fallecidos empieza a notarse dos o tres semanas después del pico epidémico", explicó Álvarez.



"Esto nos hace un llamado de atención a no bajar la guardia. Tenemos que seguir en el proceso de vacunación. Hay un porcentaje todavía de la población que no se ha vacunado ni siquiera con una dosis y también un porcentaje importante de población en riesgo que no se ha aplicado una tercera o cuarta dosis", reiteró el experto que aclaró que el pico de contagios no ha finalizado y que la vacunación debe ser una prioridad, así como el autocuidado.



Álvarez también mencionó que el clima actual no ayuda, dado que la mayoría de personas pueden presentar síntomas leves que podrían considerar un resfriado (gripa). Por este motivo, enfatizó en que es fundamental para las personas autogestionar su propio riesgo.



"Las medidas de autocuidado sirven tanto para covid como para otros tipos de enfermedades respiratorias. Se hace un llamado a usar el tapabocas no de forma obligatoria, pero voluntaria especialmente en espacios cerrados", explicó el experto.



Por otro lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, dijo hoy que en las últimas dos semanas ha venido incrementando el número de casos y fallecimientos, todavía por debajo de los umbrales límites para considerar la situación de riesgo. “También hemos observado una reducción en la vacunación y sabemos que es esencial mantener una inmunidad sostenida y eso se logra con refuerzos y culminar los esquemas iniciales”, dijo.



“Todos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y mantenerlo para continuar con el proceso de control y mitigación de la pandemia”, señaló el ministro.



Finalmente, cabe destacar que las autoridades coinciden en que es fundamental que las personas continúen implementando medidas como el lavado constante de manos; incrementar la limpieza y desinfección permanente de superficies y elementos de contacto constante y directo, entre otras.

